путін планує приїхати на саміт G20 на Балі: там може відбутися зустріч із Зеленським

президент росії володимир путін планує відвідати саміт G20. Також на захід запрошено українського лідера Володимир Зеленського.

Саміт відбудеться в Індонезії у листопаді цього року. Про це повідомив президент країни Джоко Відодо.

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Що відомо про поїздку путіна

За словами Відодо, путін особисто сказав йому, що приїде на саміт. Президент країни-агресорки також обговорив з лідером Індонезії підготовку до G20 на Балі.

Також на саміт приїде голова КНР Сі Цзіньпін. Як зазначили у ЗМІ, присутність Цзіньпіна та путіна призвела б до протистояння з президентом США Джо Байденом та іншими демократичними лідерами, які мають намір зустрітися особисто вперше після вторгнення в Україну.

Напад Росії на Україну, який стався невдовзі після того, як лідери Росії і Китаю оголосили про "безмежне" партнерство, призвів до того, що G20 розділилася в питанні запровадження санкцій проти РФ,

– зазначили у виданні.

У кремлі злякалися ймовірної зустрічі путіна і Зеленського

В Офісі Президента не виключали, що Володимир Зеленський може відвідати саміт G20, якщо там буде володимир путін. У кремлі одразу заявили: зустрічі не буде.

Зазначимо, що в інтерв'ю BBC, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що питання щодо формату участі президента Зеленського у саміті "Великої двадцятки" в Індонезії ще не вирішили.

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