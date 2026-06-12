Серйозний сигнал: професор із США пояснив, чому Зеленський заговорив про зустріч з Путіним

Володимир Зеленський звернувся із відкритим листом до Володимира Путіна. Однією з тез була пропозиція зустрітись. Відповідь кремлівського диктатора на це нікого не здивувала, але стала важливим сигналом для інших світових лідерів.

Професор американістики Скотт Лукас розповів 24 Каналу, що недавно у Кремлі розглядали можливість завдання ударів по так званих центрах ухвалення рішень в Києві. Це, ймовірно, могло бути використано як потенційне виправдання спроби ліквідувати українського президента.

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Зеленський розуміє загрозу з боку Путіна

Скотт Лукас підкреслив, що Путіну не вдалося вбити Зеленського впродовж усіх років повномасштабної війни. На його думку, 2026 рік теж не є винятком.

Зеленський це теж розуміє. Але він йде на це (пропонує зустрітись – 24 Канал) не тому, що благає про зустріч людину, яка йому погрожує. Він робить це, щоб надіслати сигнал не лише Путіну, а й усім іншим. І цей сигнал звучить як вияв впевненості Зеленського – не боюся зустрічі з Путіним,

– зауважив він.

Є велика ймовірність, що український президент впевнений, що кремлівський диктатор не змусить його капітулювати. За словами спікера, це можна пояснити тим, що Україна більше не обороняється.

Цікаво. Російська сторона фактично відмовилася від можливості особистої зустрічі між Зеленським і Путіним, яка обговорювалася в контексті пошуку шляхів завершення війни. У Москві заявили, що не бачать підстав для таких переговорів на найвищому рівні. Водночас Україна наполягає на необхідності прямого діалогу для досягнення миру.

Те, що Путін відмовляється від зустрічі із Зеленським можна сприймати як страх, адже виглядає, ніби саме Росія зараз перебуває в оборонній позиції.

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Це (лист до Путіна – 24 Канал) частина політичного маневру. Зеленський показує, що Україна не ізольована. Українці не бояться. Вони не здаються. А ось Росії доведеться приймати серйозне рішення, – сказав він.

Кремлівський диктатор всіма силами намагається показати, що Росія не ізольована, але удари України по російській території та санкції показують протилежне.

Що відомо про лист Зеленського до Путіна?

Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією провести особисту зустріч, щоб обговорити можливі кроки для завершення війни. У зверненні також йдеться про готовність до переговорів у нейтральній країні та можливе припинення вогню на час діалогу. Ініціатива, за даними ЗМІ, має на меті активізувати дипломатичні зусилля та продемонструвати відкритість України до перемовин.

Путін заявив, що не бачить сенсу в особистій зустрічі з Зеленським, аргументуючи це поточними умовами війни та відсутністю підстав для переговорів на найвищому рівні. За його словами, Росія нібито готова до контактів, але вони мають відбуватися на інших рівнях.

Президент України наголосив, що відповідь Путіна на його ініціативу щодо можливих переговорів є слабкою та не містить реальної готовності до діалогу. За його словами, Кремль фактично уникає предметних домовленостей і намагається затягувати процес.