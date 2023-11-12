Зустріч Зеленського та Сі Цзіньпіна: в Офісі Президента розповіли, чи відбудеться вона
Президент України Володимир Зеленський будує дипломатичні стосунки з різними державами та іноді зустрічається із лідерами цих країн для закріплення досягнутого результату. В Офісі Президента розповіли, що він хотів би налагодити відносини із представниками Глобального Півдня.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів, що вважає дуже важливим, щоб відбулась зустріч президента Китаю Сі Цзіньпіна та українського лідера Володимира Зеленського. За його словами, у цьому напрямку ведеться робота.
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Потрібні зустрічі з країнами Глобального Півдня
Єрмак наголосив, що є завдання від Зеленського, щоб команда МЗС та Офіс Президента зробили все необхідне, щоб найближчим часом наш президент мав особисті зустрічі з лідерами Глобального Півдня. Мовиться зокрема й про Китай, Індію та Бразилію.
Дуже важливо, щоб врешті-решт відбулися візити нашого президента до цих країн тому, що візити Зеленського дають сильний поштовх для розвитку відносин і зміни ставлення,
– зауважив голова Офісу Президента.
У Білому домі назвали дату зустрічі Байдена з Сі Цзіньпіном
- Білий дім підтвердив, що Джо Байден матиме зустріч із Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско. Лідери США та Китаю зустрінуться вже наступного тижня, а саме 15 листопада.
- Це буде сьома офіційна зустріч двох лідерів за часи президентства Байдена, але друга особиста в форматі "офлайн".
- Повідомляється, що лідери обговорять питання двосторонніх відносин США та КНР і важливість відновлення відкритих ліній зв’язку між військовими обох країн. Крім цього, глави держав зачеплять ряд регіональних і глобальних питань.