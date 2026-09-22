Про війну, Путіна й удари по НПЗ: Трамп і Зеленський зробили перші заяви перед переговорами

На вечір 22 вересня була запланована зустріч Володимира Зеленського й Дональда Трампа на полях Генасамблеї ООН. Лідери держав провели невеликий брифінг для медіа перед безпосередніми переговорами.

24 Канал зібрав основне із заяв політиків.

Що сказали Трамп і Зеленський перед переговорами?