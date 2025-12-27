Зеленський назвав 5 пунктів, які Україна обговорить на зустрічі у США

Президент Володимир Зеленський 28 грудня зустрінеться з Дональдом Трампом. Він розповів, які 5 пунктів обговорить з американським лідером.

Про це Зеленський сказав, відповідаючи на питання журналістів, передає 24 Канал.

Які теми Зеленський обговорить на зустрічі у США?

За словами Зеленського, у США він обговорить гарантії безпеки для України не лише від Вашингтону, а й від Європи. Також говоритимуть про військовий вимір, план добробуту – план відновлення, в якому буде ще багато різних документів.

І п’яте – те, що ми хочемо обговорити з Президентом (Дональдом Трампом – 24 Канал), – це план послідовних дій. Тобто ми хочемо запропонувати крок за кроком, як можна зробити так, щоб усі ті плани, про які я вже сказав, реально запрацювали,

– пояснив Зеленський.

Він додав, що після цього США проговорять все це з росіянами й українська сторона отримає зворотний зв'язок.

Візит Зеленського до США: що варто знати?