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24 Канал Новини України Зеленський назвав теми, які обговорить з Трампом під час зустрічі у США
27 липня, 06:30
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Зеленський назвав теми, які обговорить з Трампом під час зустрічі у США

Андрій Шляхтін

Невдовзі президент України Володимир Зеленський відвідає США. У межах цього візиту запланована також його зустріч з американським колегою Дональдом Трампом.

Як розповів очільник держави, серед головних тем їхніх перемовин – ППО та подальші домовленості між країнами. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Sky News. 

Що саме обговорить Зеленський з Трампом? 

Як зазначив президент, йому потрібна ППО, зокрема PAC-2 і PAC-3 (ракети до систем Patriot, – 24 Канал). 

"Це не наступальна зброя. Ми знайшли гроші від Європи та заплатили їх у межах програми PURL. Але у нас недостатньо ракет, щоб захищатися, і це проблема", – наголосив він. 

Політик зауважив, санкції щодо військового виробництва Росії не є достатніми. І ворог може посилити виробництво балістики. Тому Україні потрібна ППО якнайскоріше. 

Через війну на Близькому Сході ми маємо дефіцит із цим. Так, я розумію коріння проблеми та взаємини між США та країнами Близького Сходу. І я розумію, що у фокусі США – Близький Схід, однак через це ми маємо такі проблеми. І для нас це великий виклик, 
– підкреслив Зеленський. 

Він додав, що намагається вирішити це питання з деякими європейцями, американцями та іншими країнами. 

"Для мене це великий виклик, великий виклик для України. Ми маємо зробити це якнайскоріше. І це тема, яку я хотів би обговорити з Трампом", – підсумував президент. 

Які ще теми на порядку денному? 

За словами Зеленського, також він хоче обговорити домовленості та у якому форматі працюватимуть далі Україна та США. 

"Тому що ми мали паузу. І зараз над цим почали працювати Стівен Віткофф і Джаред Кушнер – я мав з ними телефонну розмову. Вони мають 3 ідеї, але я не вдаватимуся у деталі. Це базові речі та ми мусимо їх обговорити. І я сподіваюся, що ми обговоримо ці ідеї", – зазначив очільник держави. 

Крім того, він озвучив 3 питання, на яких слід фокусуватися Україні та США:

  • КНДР надішле Росії 30 тисяч солдатів. Зеленський зауважив, що це буде проблемою не лише для України, а і для Заходу, зокрема Сполучених штатів.
  • Не лише КНДР, але також Іран надасть Росії ракети. За словами Зеленського, це проблема, тому що мовиться про балістику та інші ракети, які Росія використає проти України.
  • Ще одна дійсно велика проблема – це те, що Китай почав співпрацювати з Росією. Президент України підкреслив, що у них триває співробітництво над супутниками та технологіями, які мають зробити удари по Україні точнішими.

Додамо, що Зеленський має зустрітися з Трампом 28 липня. Окрім перемовин з президентом США, український лідер має намір відвідати похорон друга України сенатора Ліндсі Грема. 

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