Зеленський назвав теми, які обговорить з Трампом під час зустрічі у США

Невдовзі президент України Володимир Зеленський відвідає США. У межах цього візиту запланована також його зустріч з американським колегою Дональдом Трампом.

Як розповів очільник держави, серед головних тем їхніх перемовин – ППО та подальші домовленості між країнами. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Sky News.

Що саме обговорить Зеленський з Трампом?

Як зазначив президент, йому потрібна ППО, зокрема PAC-2 і PAC-3 (ракети до систем Patriot, – 24 Канал).

"Це не наступальна зброя. Ми знайшли гроші від Європи та заплатили їх у межах програми PURL. Але у нас недостатньо ракет, щоб захищатися, і це проблема", – наголосив він.

Політик зауважив, санкції щодо військового виробництва Росії не є достатніми. І ворог може посилити виробництво балістики. Тому Україні потрібна ППО якнайскоріше.

Через війну на Близькому Сході ми маємо дефіцит із цим. Так, я розумію коріння проблеми та взаємини між США та країнами Близького Сходу. І я розумію, що у фокусі США – Близький Схід, однак через це ми маємо такі проблеми. І для нас це великий виклик,

– підкреслив Зеленський.

Він додав, що намагається вирішити це питання з деякими європейцями, американцями та іншими країнами.

"Для мене це великий виклик, великий виклик для України. Ми маємо зробити це якнайскоріше. І це тема, яку я хотів би обговорити з Трампом", – підсумував президент.

Які ще теми на порядку денному?

За словами Зеленського, також він хоче обговорити домовленості та у якому форматі працюватимуть далі Україна та США.

"Тому що ми мали паузу. І зараз над цим почали працювати Стівен Віткофф і Джаред Кушнер – я мав з ними телефонну розмову. Вони мають 3 ідеї, але я не вдаватимуся у деталі. Це базові речі та ми мусимо їх обговорити. І я сподіваюся, що ми обговоримо ці ідеї", – зазначив очільник держави.

Крім того, він озвучив 3 питання, на яких слід фокусуватися Україні та США:

КНДР надішле Росії 30 тисяч солдатів. Зеленський зауважив, що це буде проблемою не лише для України, а і для Заходу, зокрема Сполучених штатів.

Не лише КНДР, але також Іран надасть Росії ракети. За словами Зеленського, це проблема, тому що мовиться про балістику та інші ракети, які Росія використає проти України.

Ще одна дійсно велика проблема – це те, що Китай почав співпрацювати з Росією. Президент України підкреслив, що у них триває співробітництво над супутниками та технологіями, які мають зробити удари по Україні точнішими.

Додамо, що Зеленський має зустрітися з Трампом 28 липня. Окрім перемовин з президентом США, український лідер має намір відвідати похорон друга України сенатора Ліндсі Грема.