В Офісі президента розкрили, про що Зеленський міг говорити з Трампом

Президент України прибув у Давос, де цими днями проходить Всесвітній економічний форум. Там він зустрівся з американським лідером. Трамп багато говорить про війну в Україні, наполягаючи, що її треба завершувати. Він готовий до прямого діалогу.

На цьому в інтерв'ю 24 Каналу наголосив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк, зазначивши, що беручи до уваги нинішню глобальну роль Трампа, його ініціативність, то будь-які прямі зустрічі з ним дають змогу правильно розставити акценти, донести важливу інформацію до нього, вплинути на його розуміння ситуації.

Які питання для Зеленського в пріоритеті?

У Швейцарі 20 січня розпочався Всесвітній економічний форум, який зібрав представників понад 130 країн. Володимир Зеленський доєднався 22 січня. Під час розмови з Дональдом Трампом, як зазначив радник керівника ОПУ, не виключено, що він міг досягнути певних результатів.

Президент України говорив, що його хвилюють формати, які мають бути затверджені на рівні переговорної групи США – Україна, все, що стосується гарантій безпеки, формули виходу з війни,

– озвучив Подоляк.

Путін нині не хоче завершувати бойові дії. Як наголосив радник керівника ОПУ, впродовж чотирьох років повномасштабної війни Росія не досягла тих результатів, на які сподівалася, а навпаки втратила набагато більше. Зокрема, частину своєї фундаментальної суб'єктності.

Зустріч Трампа і Зеленського в Давосі: що відомо?