Підготували два варіанти дій: дипломат оцінив можливість зустрічі Зеленського і Трампа у Гаазі

Зустріч лідера США з українським президентом на полях саміту НАТО, який проходить цими днями в Нідерландах, цілком ймовірна. Трамп і Зеленський мають декілька можливостей поспілкуватись: коротко і тривалий період (до 40 хвилин).

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив історик, політик та дипломат Роман Безсмертний, наголосивши на тому, що наразі Трамп почуває себе дуже впевнено, спочиваючи на лаврах успіху бомбардувань ядерних об'єктів в Ірані та ролі, яку він відвів собі в цьому процесі.

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Трамп отримає те, що хотів

Шанси на те, що діалог Трампа з Зеленським в Гаазі під час саміту НАТО відбудеться, на думку Безсмертного, доволі великі. Керівник ОПУ Єрмак провів телефонну розмову з держсекретарем США Рубіо та обговорив можливість такої зустрічі двох лідерів.

"Європейці підготували два варіанти дій: або зустріч з Зеленським і обговорення питання щодо продажу Україні боєприпасів, ракетних комплексів, систем ППО; або їхня індивідуальна робота (спільно з Україною) з оточенням Трампа стосовно того, щоб його переконати в цих діях", – озвучив дипломат.

Як наголосив Безсмертний, сьогодні вже ні Європа, ні Україна навіть не говорять про якусь безоплатну допомогу від США, мовиться про її купівлю. Аби це сталося, європейці доклали доволі серйозний бюджет.

Сьогодні впродовж дня озвучуються цифри, якщо не загальні від НАТО, то від окремих країн. А це свідчення того, що Трамп отримає те, що він хотів. Він прагнув заробляти, у тому числі на війні,

– зауважив дипломат.

Зазначимо, що керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що зустріч Трампа з Зеленським в Гаазі несе ризики для України та озвучив які саме. Він висловив думку, що їхня бесіда не буде предметною, оскільки, з його слів, Трамп не готовий продавати зброю Україні, як і тиснути на Росію, яка відмовляється від перемир'я.