Вимоги до Києва зупинити атаки на російські нафтопереробні заводи без жодних гарантій безпеки виглядають безглуздо. Будь-які домовленості про енергетичне перемир'я потребують жорсткого контролю за діями агресора.

Про це в ефірі 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний, коментуючи майбутню зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Нью-Йорку. За його словами, заклики відмовитися від знищення ворожої інфраструктури на тлі успішних ударів українських безпілотників є абсолютно несерйозними.

Односторонні поступки неможливі

Політолог наголосив, що саме активні та успішні дії Сил оборони змушують американських політиків шукати зустрічі з українським керівництвом. Проте майбутні переговори на Генасамблеї ООН обіцяють бути складними, оскільки США можуть тиснути на Київ заради поступок.

Дивне формулювання: "Припиніть бити по цій інфраструктурі". А що на заміну? Ви нам передасте велику кількість Patriot чи примусите Росію точно так само не бити по нашій інфраструктурі?

– розмірковує Лісний.

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Щодо можливої угоди про взаємне припинення ударів по енергетиці, головною проблемою залишається відсутність довіри до Москви. Росія може використати такі переговори виключно для політичних ігор напередодні виборів у США.

Нам не просто треба, щоб угода була оголошена, а щоб вона була дієвою, був контроль і конкретно озвучено, що буде зі стороною-порушником,

– зазначив політолог.

Про "енергетичне перемир'я": дивіться аналітику Олега Лісного у відео

Нагадаємо, раніше в Офісі Президента також наголошували, що жодних односторонніх поступок з боку України не буде. Якщо Вашингтон хоче деескалації, він має забезпечити дієвий механізм контролю за діями агресора.

Водночас у Кремлі вже встигли зрадіти закликам зупинити атаки на їхні нафтопереробні заводи. Проте російська сторона відмовилася надавати гарантії щодо припинення власних щоденних обстрілів української генерації.