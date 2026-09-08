Зеленський розраховує зустрітися з Трампом у 20-х числах вересня

Володимир Зеленський розраховує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у 20-х числах вересня. Під час зустрічі він планує порушити питання постачання Україні ракет для протидії балістичним загрозам.

Про це він сказав 8 вересня, відповідаючи на запитання журналістів.

Що відомо про майбутню зустріч?

За словами Зеленського, одним із ключових питань стане посилення української протиповітряної оборони та забезпечення ракетами для перехоплення балістичних цілей.

Я розраховую на зустріч у 20-х числах з президентом Трампом, підняття цієї теми і, дай Бог, буде результат,

– заявив Зеленський.

Україна вже детально передала американській стороні інформацію про потреби та терміни, у які необхідні відповідні ракети. Водночас Зеленський зазначив, що Україна розвиває власну програму протидії балістичним загрозам FREYJA та розраховує на підтримку Сполучених Штатів.

Поки результату цього не буде, нам потрібні пакети, балістики від американців. Вони почули детально, що нам потрібно, на коли нам потрібно,

– сказав президент.

Окремо Зеленський повідомив про роботу над можливим тристороннім форматом переговорів. Водночас він не став розкривати деталі домовленостей, зазначивши, що спочатку сторони мають підготувати відповідні кроки, а вже після цього комунікувати їх із суспільством.