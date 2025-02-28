Трамп пояснив, чому впевнений, що Путін не порушить мирну угоду

Під час зустрічі 28 лютого у Білому домі із Володимиром Зеленським Трамп висловився щодо перемир'я в Україні. Американський президент вважає, що слову Путіна можна вірити.

Володимир Зеленський чітко сказав Трампу, що Україні ніколи не піде на режим припинення вогню. За словами глави держави, до цього способу сторони вже вдавалися неодноразово, але Путін щоразу порушував домовленість, передає 24 Канал із посиланням на телемарафон.

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Трамп вірить Путіну

Журналісти поцікавилися у американського лідера, що буде коли росіяни знову порушать режим припинення вогню. Дональд Трамп заявив, що Путін не порушить мирну угоду, якщо її вдаться досягнути, бо шанує американського президента.

"Вони (росіяни – 24 Канал) ламали угоду з Байденом, бо його не поважали. А мене вони шанують. Путін багато, що витерпів. І Росію в усьому винуватили… Він міг ламати свої угоди з Обамою, Бушем, Байденом. Я не знаю, як це було докладно. Але тепер він хоче укласти угоду", – сказав політик.

До слова, Зеленський зауважив, що ця війна не між США та Росією, а Україною та Росією. Тому саме ці дві сторони мають сісти за стіл перемовин.