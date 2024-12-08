Це лише прелюдія, – політолог сказав, що могли обговорювати Трамп і Зеленський у Франції

Україні важливо і надалі працювати з Дональдом Трампом та його командою. Так вдасться переконати новообраного президента США, що на потенційних переговорах треба враховувати інтереси та позицію нашої держави.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що зустріч Зеленського і Трампа є важливою, але поки не варто очікувати від неї конкретних результатів. Це лише початок.

До теми Україна хоче укласти угоду, аби припинити це божевілля, – Трамп

Про що могли говорити на зустрічі

Як наголосив Фесенко, ця зустріч – це ще навіть не перемовини. А, умовно кажучи, прелюдія до майбутніх переговорів.

Президент Зеленський повідомив, що вони обговорювали справедливий мир для України. Зрозуміло, що у Трампа може бути дещо інше бачення, яким має бути мир.

У Зеленського, як і в більшості українців, одне бачення миру. Коли буде не просто завершення війни, але й звільнені території, покарання воєнних злочинців, відшкодування збитків. Думаю, у Трампа воно інше. Найімовірніше, він хоче піти компромісним шляхом. Просто припинити війну по лінії фронту і забезпечити більш-менш тривалий та стійкий мир. Чи вийде це йому? Питання відкрите,

– сказав Фесенко.

Позиція президента Франції Еммануеля Макрона, ймовірно, ближча до позиції України. Він цілком міг допомагати Зеленському переконувати Трампа, що з Путіним так просто на словах не вдасться домовитися. Потрібно забезпечити такий мир, який Росія з часом не порушить.

Ця зустріч – лише початок переговорного процесу. Важливо, щоб Трамп краще розумів нашу позицію. І ми маємо краще відчувати Трампа, щоб ефективніше працювати з ним та його командою. Україна тут проявляє проактивність. Це добре. Ми не чекаємо, коли хтось прийде до нас і скаже, що робити. Ми говоримо про нашу позицію. І намагаємося впливати на нашого найважливішого політичного та військового партнера,

– підкреслив Фесенко.

Нагадаємо, після зустрічі Трамп наголосив, що потрібно негайно припинити вогонь та почати переговори. Зеленський згодом зауважив, що війну не зупинити просто папірцем та кількома підписами, які Росія знову порушить. Важливо, щоб були дієві гарантії миру та щоб світ не заплющив очі на окупацію.