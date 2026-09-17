Не тільки енергетичне перемир'я: Сибіга розповів, про що можуть домовитися Зеленський і Трамп

Енергетичне перемир'я та мир у Чорному морі можуть стати головними результатами зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Для досягнення відповідних домовленостей необхідна активна участь Сполучених Штатів, адже Росія поки не демонструє готовності до мирних кроків.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.

Як зустріч Трампа та Зеленського може вплинути на енергетичне перемир'я?

За словами очільника МЗС, Україна наразі не бачить жодних ознак готовності агресора до припинення атак на інфраструктуру. Однак дипломат переконаний, що залучення США здатне сприяти досягненню домовленостей.

Це може бути одночасно перемир'я і енергетичне, і перемир'я в Чорному морі, але саме в такій комбінації,

– Сибіга, глава МЗС.

Наразі українська сторона активно готується до зустрічі двох лідерів, яка має відбутися на полях Генасамблеї ООН. Київ розраховує на чітку підтримку партнерів у реалізації безпекових ініціатив.

Що відомо про енергетичне перемир'я?

Нагадаємо, 14 вересня США запропонували Україні та Росії взаємно припинити удари по критичній та енергетичній інфраструктурі. Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий підтримати таку деескалацію, якщо вона стане реальним кроком до припинення російських ударів та матиме довгостроковий характер.

Президент наголосив, що наразі не бачить справжньої готовності Росії завершити війну. За його словами, Україна готова робити деескалаційні кроки, якщо партнери зможуть забезпечити реальну готовність Москви дотримуватися домовленостей.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що сторони вже погодили енергетичне перемир'я, однак журналісти уточнювали, що остаточної угоди з усіма умовами домовленості ще не було.

Крім того, Москва, за даними Financial Times із посиланням на джерела, не поспішає укладати юридичну угоду. У Кремлі, як стверджують співрозмовники видання, хочуть зберегти можливість завдавати масштабних ударів по українській критичній інфраструктурі під час зими.

За інформацією FT, у Росії розглядають руйнування енергетики в холодний період як інструмент тиску на Київ для досягнення територіальних і політичних поступок. Саме тому російська сторона нібито затягує домовленості щодо енергетичного перемир'я до початку опалювального сезону.