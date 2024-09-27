Правильна проукраїнська позиція: чи може зустріч із Зеленським змінити думку Трампа

Дональд Трамп у доволі специфічний спосіб анонсував зустріч з Володимиром Зеленським. Він опублікував листування з українським посольством, де заступник посла України нагадує, що президент буде у Нью-Йорку й готовий зустрітися.

Поведінка Трампа завжди була дуже неочікуваною та екстравагантною. Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що важливо, аби зустрічі все-таки відбулася.

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Чи може Трамп змінити свою позицію

Серед публічних заяв Трампа є дуже багато суперечностей, тому складно сказати, чого від нього очікувати. Щодо війни в Україні, ймовірно, думка кандидата ще остаточно не сформувалася. Скоріш за все це станеться тоді, коли закінчаться вибори.

Якщо він переможе, почне формувати свою реальну команду, призначати радників, держсекретаря – тоді стане зрозуміло, якої позиції дотримується Трамп. Те, що відбувається зараз є не чим іншим, ніж заграванням.

Незрозуміло, хто кого більше використовує – Трамп Путіна чи навпаки. Наприклад, заяви Путіна про майбутній перегляд ядерної доктрини. Зрозуміло, що це посилить риторику Трампа якраз у цій ніші – у необхідності якнайшвидшого досягнення миру,

– зауважив Ігор Чаленко.

Він додав. що під час зустріч віч-на-віч дуже важливо передати Трампу проукраїнську позицію. Навряд чи варто очікувати, що він одразу змінить свої погляди, адже політик надто емоційний та ексцентричний. Втім почути правду з вуст українського президента є дуже важливо.

Я думаю, це максимум, що ми можемо зробити в нинішніх умовах. Але також ми розуміємо, що ядро республіканської партії підтримує Україну, вимагає не просто продовження підтримки, а її збільшення і критикує Джо Байдена за те, що підтримки було недостатньо,

– підкреслив політолог.

Тобто ми бачимо боротьбу всередині республіканської партії. Є різні погляди, тому Трамп не може прислухатися лише до слів Ілона Маска, Такера Карлсона чи інших людей, які критикують допомогу Україні.

Чому Трамп опублікував лист від команди Зеленського

Можна констатувати певну тенденцію упродовж останніх місяців діяльності Трампа. Він показав, що дуже любить, коли його вмовляють, приїздять на його територію – чи то заміський будинок, чи то Trump Tower і щось просять.

Щобільше, таким вчинком він намагається показати, що вже нібито може розв'язувати різні питання, не отримавши навіть повноважень. Це важливий елемент для подальшої агітації.

Найголовніше, що в цьому тексті повністю викладена проукраїнська позиція президента. Так ми засвідчуємо, що контакт з двома партіями є для нас цінний,

– наголосив політолог.

Україна показала, що немає важливішого кандидата. Хоча, звісно, меседжі, які лунають від одного з них, мають вплив на українців. Проте варто розуміти, що американські політики насамперед намагаються вплинути на свій електорат та американське суспільство.

Загалом візит Зеленського до США та зустріч з Трампом є дуже важливими. Вона дозволить почути хоч короткі загальні заяви, але ними точно не можна буде спекулювати.