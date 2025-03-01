Зеленський відповів, чи зможе налагодити відносини з Трампом

Президент Володимир Зеленський висловився про свої відносини з президентом США Дональдом Трампом. Глава держави вважає, що їх можна налагодити.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента для Fox News.

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Що заявив Зеленський про відносини з Трампом

Український президент вважає, що його відносини з Трампом можуть бути врятовані.

Так, звичайно. Це відносини між двома народами. Ваші люди допомагають рятувати наших. Права людей перш за все, люди перш за все,

– каже Зеленський.

Він додає, що не хоче втрачати партнерів у Сполучених Штатах. А також зазначає, що готовий підписати зі США угоду про корисні копалини. Однак, за його словами, її недостатньо для врегулювання війни в Україні.

Глава держави запевнив, що країна хоче миру. Втім, зауважив, що для початку перемовин вона повинна перебувати у сильній позиції та мати відповідні гарантії безпеки, що захистять її від повторного нападу Росії.