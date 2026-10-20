Вийшов по червоній доріжці: Віткофф прибув до Осло на переговори із Зеленським

У вівторок, 20 жовтня, спецпосланець США Стів Віткофф прибув до Осло на переговори з президентом Володимиром Зеленським. Американський дипломат приземлився в аеропорту перед полуднем.

Йому постелили червону доріжку. Про візит американського посадовця повідомив норвезький телерадіомовник NRK.

Що відомо про переговори?

Київ раніше сам звернувся до Осло та Гельсінкі з проханням залучити спецпосланців Дональда Трампа до зустрічей щодо завершення війни. Президент України зустрінеться у норвезькій столиці зі Стівом Віткоффом. Водночас Джаред Кушнер братиме участь у переговорах дистанційно через хворобу.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре сказав, що переговори щодо України заплановані на кілька днів. Організатори розраховують надати дипломатичному процесу нового імпульсу.

Ми хочемо працювати над тим, щоб ця війна могла закінчитися дипломатичним шляхом. Щоб міг бути встановлений тривалий і справедливий мир,

– зазначив норвезький прем'єр.

Він додав, що мета полягає в тому, щоб спрямувати переговірний процес у більш конструктивне русло. Окрім українських та норвезьких представників, до консультацій також долучаються європейські партнери. Зокрема, свою участь підтвердив президент Фінляндії Александр Стубб.

Зазначимо, що зустрічі в Норвегії мають об'єднати позиції України, США та європейських союзників перед подальшими дипломатичними кроками. Після переговорів в Осло американський посланець планує поїздку до Росії, аби представити узгоджені напрацювання в Кремлі.