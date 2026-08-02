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24 Канал Новини світу "Зустрічайте Росію в пеклі": Fire Point показала удари дронів по Wildberries у Росії
2 серпня, 15:56
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"Зустрічайте Росію в пеклі": Fire Point показала удари дронів по Wildberries у Росії

Андрій Шляхтін

Українська компанія Fire Point виклала відео атаки дронів на склади Wildberries. Відомо, що розташовуються вони у Самарській області.

Сама атака відбулася 2 серпня. Компанія підписала кадри ударів так: "Зустрічайте Росію у пеклі". 

Дивіться відео ударів по логістичному хабу Wildberries у Самарській області

Нагадаємо, що у неділю, 2 серпня, українські дрони завітали до Росії. Під удар потрапив, зокрема, логістичний центр Wildberries у Новосімейкино.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив атаку та зазначив, що посилок на Уралі та в Сибіру очікувати не варто.

Також уночі російські Саратов та Енгельс зазнали масованої атаки дронів. Основний удар припав на Саратовський НПЗ, де після вибухів спалахнула масштабна пожежа.

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Війна Росії з Україною Вибухи в Росії Fire Point
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