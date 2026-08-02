2 серпня, 15:56
"Зустрічайте Росію в пеклі": Fire Point показала удари дронів по Wildberries у Росії
Українська компанія Fire Point виклала відео атаки дронів на склади Wildberries. Відомо, що розташовуються вони у Самарській області.
Сама атака відбулася 2 серпня. Компанія підписала кадри ударів так: "Зустрічайте Росію у пеклі".
Дивіться відео ударів по логістичному хабу Wildberries у Самарській області
Нагадаємо, що у неділю, 2 серпня, українські дрони завітали до Росії. Під удар потрапив, зокрема, логістичний центр Wildberries у Новосімейкино.
Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив атаку та зазначив, що посилок на Уралі та в Сибіру очікувати не варто.
Також уночі російські Саратов та Енгельс зазнали масованої атаки дронів. Основний удар припав на Саратовський НПЗ, де після вибухів спалахнула масштабна пожежа.