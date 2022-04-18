Зустрічайте "свіженького": ЗСУ ліквідували командира зенітної ракетної бригади Івана Грішина
Українські захинсики продовжують знищувати російських військових. "Свіжим грузом 200" став командир зенітної ракетної бригади Іван Грішин.
Управління стратегічних комунікацій кажуть, що командир "заблукав на навчаннях" але вже правильно повернувся додому – у складі "200".
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"Зустрічайте "свіженького" окупанта зі складу збройних сил Росії – командир 49 зенітной ракетної бригади полковник Грішин Іван зі Смоленська”, – написали в управлінні.
До слова, імена багатьох окупантів знатиме хіба що поліські ліси неподалік Білорусі. Саме там ЗСУ ліквідували безліч російських військових. А втрати Росії не цікавлять навіть родини їхніх військових. Їх тіла навіть не думають прибирати.
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