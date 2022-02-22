Зустрічі з Лавровим не буде через те, що Росія вторгається в Україну, – Блінкен

Ентоні Блінкен заявив, що зустріч з главою МЗС Сергієм Лавровим не відбудеться. Зокрема через те, що Кремль не дотримався умови США.

Відповідну заяву Ентоні Блінкен зробив у ніч проти 23 лютого. Це трапилось на спільному брифінгу з Дмитром Кулебою.

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Росія порушила всі зобов'язання

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Володимир Путін порушує міжнародні документи. Наприклад, глава Кремля порушив:

Гельсинський заключний акт, де мовилось про визнання непорушності кордонів;

домовленості про зброю в Європі, що обмежує кількість зброї;

Віденський документи, де мовиться про прозорість військових навчань;

Будапештський меморандум, де Росія говорила про забезпечення безпеки України.

За останню добу Володимир Путін порушив усі угоди. Він зруйнував понад 30 років дипломатії з Росією та щодо безпеки в Європі,

– заявив Блінкен.

Держсекретар пояснив, що це створює загрози для всіх країн, які покладаються на верховенство права.

Блінкен не зустрічатиметься з Лавровим

Ентоні Блінкен пригадав, що минулого тижня (мовиться орієнтовно про 13 – 19 лютого – 24 канал) він погодився на зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим для того, щоб обговорити наше занепокоєння стосовно європейської безпеки.

Та ця зустріч відбулась би тільки, якщо б Росія не вторгнулась в Україну. Зараз ми бачимо початок цього вторгнення і зараз немає сенсу проводити таку зустріч,

– сказав Блінкен.

Додав також, що радився з союзниками та партнерами. Самі ж Штати віддані дипломатії.

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