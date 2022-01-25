Кулеба полетів до Данії: зустрінеться з першими особами і говоритиме про Росію
Джерело:Інтерфакс-Україна
Дмитро Кулеба найближчими днями планує приїхати до Данії. Офіційний візит глави МЗС відбудеться 26 – 27 січня.
У Міністерстві закордонних справ повідомили, що він прибуде до країни на запрошення свого данського колеги Єппе Кофода. Там він проведе перемовини з першими особами держави.
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Під час візиту до Данії запланована низка зустрічей глави зовнішньополітичного відомства з:
- прем'єр-міністром Метте Фредеріксен;
- членами данського парламенту;
- представниками бізнесу та громадських організацій.
Також передбачена аудієнція міністра Дмитра Кулеби у королеви Данії Маргрете II,
– наголосили у МЗС.
Про що говоритимуть сторони
Уточнили, що на тлі агресивних дій Росії основним питанням переговорів стане безпекова ситуація навколо України та партнерська участь Данії у комплексному пакеті стримування Путіна, який включає:
- активну дипломатію;
- жорсткі економічні санкції;
- поглиблену оборонну співпрацю з Україною.
Українська та данська сторони узгодять низку пріоритетних питань двостороннього співробітництва, зокрема у сфері кібербезпеки, розбудови українського флоту, реалізації спільних проєктів у сферах енергетики, сільського господарства, переходу на зелену енергетику та енергоефективності,
– додали у міністерстві.
Окрім цього, співрозмовники мають на меті приділити увагу питанням взаємодії у рамках міжнародних організацій та пріоритетних напрямів діяльності "Кримської платформи".Зверніть увагу! Данія у рамках допомоги надасть українській державі понад 20 мільйонів євро. Ці гроші спрямують на посилення сектору безпеки України.