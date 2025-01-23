Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора та Хмельницьку окружну прокуратуру. Чоловіка засудили до 13 років ув'язнення.

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Мешканець Хмельниччини зґвалтував доньку

За інформацією прокурорів, 40-річний житель міста Ізяслав вчинив сексуальне насильство щодо своєї доньки в ніч з 30 на 31 січня 2023 року.

Це сталося, коли матері дівчинки не було вдома. 9-річна дівчинка не могла чинити опору силі чоловіка. Користуючись цим, її батько і вчинив злочин.

Пізніше мама дівчинки повідомила правоохоронців про те, що сталося. Чоловіка затримали, певний час він перебував під вартою. Суд визнав батька винним у зґвалтуванні малолітньої доньки.

Зґвалтування дітей: останні новини

На Хмельниччині 57-річний чоловік напав на 17-річну дівчину у день свого звільнення з в'язниці. Він прийшов до неї додому, приставив їх до шиї ніж та зґвалтував. Після він зв'язав її та наказав мовчати. За скоєне чоловікові загрожувало до 12 років за ґратами.

У Києві чоловік розбещував 8-річну падчерку. Він був п'яним, злочин проти дитини скоїв неподалік гаражного приміщення. У суді чоловік не визнав провину, але суд вивчив матеріали справи та призначив покарання кривднику у вигляді 15 років ув'язнення.