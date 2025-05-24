Українські воїни отримали звання "Герой України": серед них – командир "Гострих картузів" Спіцин
- Президент України Володимир Зеленський надав звання "Герой України" сімом українським воїнам, з яких шість отримали нагороду посмертно.
- Звання удостоїлися, зокрема, командир "Гострих картузів" Антон Спіцин та інші герої, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України.
Президент Володимир Зеленський 23 травня удостоїв 7 українських захисників званням "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка". 6 воїнів отримали таку нагороду, на жаль, посметрно.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укази президента України.
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Кому надали звання "Герой України"
Семеро українських воїнів отримали звання "Герой України". Захисники боролися за свободу України та самовіддано захищали її від окупантів. Високу нагороду воїнам президент присвоїв за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності.
Звання "Герой України" отримали:
- старший сержант Андрій Орлівський;
- лейтенант Олександр Чухно (посметрно);
- лейтенант Антон Спіцин (посметрно). Воїн був командиром 2 окремого загону Центру спеціального призначення "Омега" підрозділу "Гострі картузи" Національної гвардії України. Спіцин загинув від отриманих поранень на фронті в лютому 2025 року.
- солдат Павло Лисиця;
- лейтенант Анатолій Липчій;
- молодший лейтенант Назар Кравчук;
- лейтенант Максим Веприк.
Редакція 24 Каналу висловлює вдячність воїнам та співчуває родинам загиблих з приводу втрат рідних людей. Вічна шана та пам'ять Героям!