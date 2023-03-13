Росіяни крадуть обладнання зі ЗАЕС, а на Донеччину зводять жінок-в’язнів: головне з Генштабу

Активні бойові дії на Сході нашої країни тривають. Тільки минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на п'яти напрямках.

У Генштабі ЗСУ розповіли про поточну ситуацію на фронті. Зазначають, що окупанти продовжують тероризувати українців на прикордонних територіях обстрілами.

Читайте також Погода нині на користь нам: як весна позначиться на бойових діях

Загарбники порушують норми Міжнародного гуманітарного права

Тактика окупантів – терор. Як повідомляє Генштаб, росіяни продовжують здійснювати невибіркові обстріли українських населених пунктів, чим грубо порушують норми Міжнародного гуманітарного права.

Тільки за минулу добу вороги завдали 3 ракетних удари. Відомо, що влучання було здійснено по об’єкту цивільної інфраструктури міста Слов’янськ Донецької області.

Також ворог завдав 8 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України,

– зазначають у ранковому зведенні.

Наступальні дії окупанти зосередили на таких напрямках:

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському,

Мар’їнському,

Шахтарському.

Зверніть увагу Російський "Сонцепьок" знищили прямо під час залпу: відео бездоганної роботи захисників

Росіяни грабують ЗАЕС та поповнюють своє військо засудженими жінками

Загарбники розграбовують Запорізьку АЕС у тимчасово окупованому Енергодарі. Повідомляється, що нещодавно вороги почали вивозити з навчально-тренувального центру ЗАЕС обладнання, на якому проводилось підвищення кваліфікації персоналу.

Ні для кого не секрет, що російське військо зазнає колосальних втрат. Зокрема станом на 12 березня загальна кількість ліквідованих ворогів становить 159 090 осіб.

На тлі великих втрат особового складу у війні, противник використовує альтернативні джерела поповнення живої сили. Так, минулого тижня, було відзначено рух у бік Донецької області потяга із плацкартними вагонами для перевезення в’язнів. Один з вагонів – із засудженими жінками,

– повідомили у Генштабі.

ЗСУ знищують техніку та особовий склад ворога

Упродовж доби українська авіація вдарила по ЗРК та 6 позиціях особового складу та військової техніки ворога. Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії за цей час уразили: