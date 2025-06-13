На фронті 175 зіткнень, найбільше атак у Донецькій області, – Генштаб

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 44 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та Олексіївка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 42 атаки, два боєзіткнення тривають дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 287 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили дев'ять автомобілів, три БпЛА, 18 мотоциклів, два засоби РЕБ, антену зв'язку, два термінали супутникового зв'язку та одне укриття. Також українські захисники уразили два артилерійських засоби.