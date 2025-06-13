На фронті 175 зіткнень, найбільше атак у Донецькій області, – Генштаб
- На фронті в Україні відбулося 175 бойових зіткнень, зокрема найбільше атак у Донецькій області.
- Українські сили успішно відбивають численні атаки на різних напрямках, зокрема на Харківському, Лиманському, Краматорському, Покровському та інших.
- На Покровському напрямку українські захисники завдали значних втрат противнику, знищивши техніку. Також 287 окупантів стали "двохсотими" та "трьохсотими".
Сили оборони продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Станом на 22:00 13 червня на фронті загалом відбулося 175 бойових зіткнень.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Яка ситуація на напрямках фронту в Україні
У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про актуальну ситуацію на фронті ввечері 13 червня:
- На Харківському напрямку ворог 5 разів намагався просунутися до позицій наших захисників у районі Вовчанська, Западного та Кам'янки.
- 6 разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп'янському напрямку, поблизу Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в бік Новоплатонівки. На даний час точиться бій.
- На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 14 російських атак у районах населених пунктів Новий Мир, Сергіївка, Липове, Зелена Долина, Торське та Григорівка. Ще чотири атаки тривають до цього часу.
- На Сіверському напрямку українські воїни відбили чотири ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Серебрянки, ще три боєзіткнення досі тривають.
- На Краматорському напрямку наші захисники зупинили 9 ворожих штурмів. Ворог атакував у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Маркове, Курдюмівка та в бік Білої Гори.
- На Торецькому напрямку на даний час продовжуються бої в чотирьох локаціях. Наші війська за сьогодні відбили 16 ворожих атак у районах Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки та Русиного Яру.
На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 44 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та Олексіївка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 42 атаки, два боєзіткнення тривають дотепер.
За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 287 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили дев'ять автомобілів, три БпЛА, 18 мотоциклів, два засоби РЕБ, антену зв'язку, два термінали супутникового зв'язку та одне укриття. Також українські захисники уразили два артилерійських засоби.
- На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 19 ворожих атак поблизу населених пунктів Одрадне, Скудне, Веселе, Бурлацьке, Новосілка та Зелене Поле. Дотепер триває три боєзіткнення.
- На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили атаку в районі Малинівки.
- На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили штурм загарбників у районі Нестерянки.
- На Придніпровському напрямку агресор здійснив одну невдалу спробу просунутися вперед у районі Антонівського мосту.
- Сили оборони України продовжують стримувати ворога на Курському напрямку, де наші війська за сьогодні відбили 29 атак противника, один бій досі продовжується.