Окупанти мілітаризували Джарилгач: у Генштабі розповіли, що ворог там розмістив

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про оперативну ситуацію щодо російського вторгнення. На 456 день повномасштабної війни окупанти продовжують обстрілювати мирні міста України та подекуди не припиняють спроб покращити своє тактичне положення.

Також окупанти намагаються на деяких напрямках вести наступальні дії. На Лиманському та Авдіївському напрямках вони безуспішні.

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Ситуація на різних напрямках та численні обстріли українських міст

За даними Генштабу, протягом 456 доби російсько-української повномасштабної війни окупанти завдали численних ударів по містам України. Зокрема, доба розпочалася з чергового масованого удару з застосуванням іранських ударних БпЛА. Однак попри сподівання загарбників захисникам вдалося збити усі 36 дронів, які були запущені по Україні.

Протягом доби противник також завдав 2 ракетних ударів із ЗРК С-300 по цивільній інфраструктурі селища Циркуни, що на Хірківщині, 48 авіаційних ударів по містам України та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту,

– повідомили у Генштабі.

При цьому на Куп’янському напрямку росіяни не припиняють спроб покращити тактичне положення, на Запорізькому та Херсонському напрямках продовжують вести оборонні дії, а на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках вести наступальні дії.

Щодо обстрілів, то протягом останньої доби країна-терористка обстріляла:

2 населені пункти Чернігівської області,

4 – Сумської області,

17 – Харківської області,

6 – Луганської області,

25 – Донецької області,

12 – Херсонської області, зокрема, місто Херсон,

12 – Запорізької області.

ЗСУ знищили ворожу техніку та ліквідували багатьох окупантів

За останню добу авіація Сил оборони України завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Натомість підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

2 райони зосередження живої сили,

1 склад боєприпасів,

1 радіолокаційну станцію,

артилерійський підрозділ ворога на вогневих позиціях.

Росія мілітаризувала острів Джарилгач

В Генштабі ЗСУ також повідомили, що окупанти мілітаризували український острів Джарилгач, попри те, що там розташована заповідна зона з унікальною флорою та фауною, які треба берегти. Нагадаємо, що раніше, 19 травня, його з’єднали з тимчасово захопленою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне.

Там країна-терористка розмістила близько 300 своїх військовослужбовців. Ба більше, наразі там також перебувають 15 човнів іноземного виробництва, які окупанти вкрали у місцевого населення.