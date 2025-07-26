Десятки наступів на Сіверському та Покровському напрямках: карта фронту на 26 липня

В Україні триває повномасштабна війна, одразу на кілької напрямках російський агресор проводить наступи та намагається окуповати нашу територію. Ворог завдав одного ракетного та 60 авіаційних ударів і залучив 4172 дронів-камікадзе для обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

За добу на передовій зафіксовано 191 боєзіткнення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відомо про ситуацію на фронті 26 липня?

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони України відбили п’ять атак окупантів. Росіяни 7 разів вдарили з авіації, скинувши 14 КАБ і здійснив 326 артобстрілів.

На Південно–Слобожанському напрямку окупанти провели 7 атак на позиції українських захисників біля Вовчанська, Глибокого, Фиголівки та в напрямку Козачої Лопані та Кудіївки.

На Куп’янському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку росіяни намагалися вклинитися в оборону українських воїнів 27 разів поблизу Греківки, Нового Миру, Середнього, Рідкодуба, Ямполівки, Колодязів і Діброви.

Бойові дії на Лиманському напрямку: карта фронту

На Сіверському напрямку захисники відбили 32 наступальні дії загарбників біля Григорівки, Верхньокам’янського, Федорівки та Виїмки.

Активні наступи росіяни проводять на Сіверському напрямку: показуємо на карті

На Краматорському напрямку сталося п’ять боєзіткнень з окупантами, які намагалися просуватись в районі Часового Яру та в бік Білої Гори й Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог атакував п’ять разів у районах Диліївки, Торецька та Русиного Яру.

На Покровському напрямку воїни зупинили 51 штурмову дію агресора біля Попового Яру, Новоекономічного, Разіного, Лисівки, Чунишиного, Звірового, Котлиного, Удачного, Муравки, Новоукраїнки та Олексіївки.

Ситуація на Покровському напрямку: мапа

На Новопавлівському напрямку російські війська здійснили 26 атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Новохатське, Шевченко, Воскресенка та Темирівка.

На Оріхівському напрямку окупанти вкотре намагалися просунутися у районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку агресор 8 разів марно намагався просунутися уперед на позиції наших підрозділів.

Сили оборони уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів, а також дві артилерійські системи, пункт управління БпЛА та два інших важливих об’єкти. За добу втрати російських окупантів склали 1080 осіб.