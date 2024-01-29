ЗСУ перетворили на брухт дві системи ППО противника та РЕБ: найважливіше від Генштабу
Джерело:Генштаб ЗСУ
Ввечері 29 січня у Генштабі поділилися зведенням щодо ситуації на фронті. У ньому підбили підсумки бойового дня та розповіли про успіхи ЗСУ та знищену ворожу техніку.
Як зазначають у Генштабі, російські загарбники продовжують використовувати тактику терору, завдають ударів, здійснюють обстріли як військових, так і цивільних об'єктів. Окупанти активно застосовують як авіацію, так і FPV-дрони, а також проводять штурмові дії за підтримки бронетехніки.
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ЗСУ знищують техніку ворога
У зведенні звертають увагу на те, що окупанти не відмовляються від прагнень вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Впродовж доби окупанти там здійснили 7 спроб штурмувати позиції наших військових, і всі вони безрезультатні.
Тим часом уздовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах скупчення живої сили, озброєння та військової техніки російських загарбників.
Також підрозділи ракетних військ завдали ударів по 2 засобах ППО, 4 артилерійських засобах і станції радіоелектронної боротьби росіян.
Коротко про ситуацію на напрямках
- Волинський і Поліський. Оперативна обстановка не зазнала суттєвих змін.
- Сіверський і Слобожанський. Окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень.
- Куп'янський напрямок. Наші захисники відбили 7 атак поблизу Синьківки та східніше Піщаного на Харківщині.
- Лиманський напрямок. Українські військові відбили 4 атаки у районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.
- Бахмутський напрямок. Там наші Сили оборони відбили 3 атаки поблизу Іванівського на Донеччині.
- Авдіївський напрямок. Наші військові відбили 8 атак поблизу Новобахмутівки, Авдіївки, а також ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського, що на Донеччині.
- Мар'їнський напрямок. Сили оборони стримують російських загарбників у районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, що на Донеччині. Окупанти 6 разів намагалися покращити своє тактичне становище тут.
- Шахтарський напрямок. Наші захисники відбили атаку поблизу Золотої Ниви на Донеччині.
- Запорізький напрямок. Наші воїни відбили атаку окупантів північніше Приютного, що на Запоріжжі.