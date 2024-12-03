ЗСУ відбили десятки атак на різних напрямках: ситуація на фронті станом на вечір 3 грудня

3 грудня 2024, 23:26
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Автор: Анастасія Лукашевська

Станом на вечір 3 грудня на фронті зафіксовано 180 бойових зіткнень. Російські війська зосередили свої наступальні зусилля на Покровському, Курахівському, Времівському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ станом на 3 грудня. Протягом дня Росія завдала 42 авіаудари, скинувши 47 керованих авіабомб (КАБів).

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Загарбники задіяли 650 дронів-камікадзе та здійснили майже 4 000 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів.

Ситуація на фронті

  • Харківський напрямок

На Харківському напрямку російські війська шість разів штурмували позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані. Усі атаки відбили воїни.

За попередніми підрахунками, ворог втратив 58 військовослужбовців убитими та пораненими. Українські сили знищили 2 автомобілі, 7 безпілотників, а також пошкодили танк, 2 артилерійські системи та 3 одиниці автомобільної техніки.

  • Куп'янський напрямок

На цьому напрямку зафіксовано 16 ворожих атак. Підрозділи Сил оборони України відбили десять штурмів поблизу Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого. Ще 6 бойових зіткнень тривають.

  • Лиманський напрямок

На Лиманському напрямку ворог 9 разів намагався атакувати українські позиції у районах населених пунктів Першотравневе, Новоєгорівка, Греківка, Ямполівка та Терни. Усі спроби ворога були відбиті.

  • Краматорський напрямок

На Краматорському напрямку російські війська тричі атакували, намагаючись просунутися у бік Ступочок, Білої Гори та району Часового Яру. Українські підрозділи успішно відбили всі атаки. Окупанти також завдали авіаудару по Костянтинівці.

  • Торецький напрямок

У районах Торецька та Неліпівки противник тричі намагався покращити свої позиції. Сили оборони України успішно відбили всі спроби.

  • Покровський напрямок

На Покровському напрямку зафіксовано 44 атаки агресора в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Новопустинки. 6 бойових зіткнень продовжуються. Втрати окупантів на цьому напрямку становлять 395 військовослужбовців убитими та пораненими. Українські військові знищили 7 бойових броньованих машин, 2 артилерійські системи, 3 мотоцикли та 1 автомобіль. Також було завдано значних пошкоджень бойовій броньованій машині, артсистемі й танку.

  • Курахівський напрямок

На Курахівському напрямку станом на вечір зафіксовано 38 атак, чотири з яких тривають. Основні бої точаться в районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, Курахового, Єлизаветівки та Ганнівки.

  • Времівський напрямок

Противник здійснив 23 спроби штурму в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного, Макарівки та Новодарівки. Шість боєзіткнень ще тривають.

  • Оріхівський напрямок

На Оріхівському напрямку ворог провів чотири атаки поблизу Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки. Усі спроби ворога були успішно відбиті українськими захисниками.

Придніпровський напрямок

Російські війська 5 разів намагалися атакувати українські позиції, але безрезультатно.

  • Курщина

Сили оборони України активно діють у Курській області. За сьогодні українські підрозділи відбили 20 атак противника, а ще 6 бойових зіткнень тривають.

Українські військові продовжують тримати оборону, завдаючи ворогу значних втрат на всіх напрямках.

У Генштабі сьогодні публічно відзначили воїнів 42-ї окремої механізованої бригади, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана, які впевнено тримають рубежі та завдають ворогу відчутних втрат.