Де окупанти штурмують і наступають на позиції ЗСУ: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Почалася 127 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Генштаб ЗСУ повідомляє, що станом на ранок 30 червня російські війська намагаються вести наступ в кількох напрямках.

Наступ росіян супроводжується масованими авіаударами – це їхня тактика. Окупанти нещадно нищать все на своєму шляху.

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Де окупанти штурмують і наступають на позиції ЗСУ: інформація з фронту

Росіяни вели штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка, але ЗСУ захисники придушили спроби окупантів, тож їм довелось відійти. При цьому росіяни завдали авіаційних ударів поблизу Прудянки та Верхнього Салтова.б

На Донецькому напрямку триває запекла битва. За підтримки артилерії ворог намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Сіверськ. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Наразі ворог веде наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмує район Лисичанського нафтопереробного заводу. Тривають бойові дії.

На Бахмутському напрямку російські війська наступали в районах населених пунктів Клинове і Новолуганське й проводили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. Але українські воїни зупинили наступ та завдали окупантам значних втрат. В обох випадках ворог відійшов. Але при цьому окупанти здійснювали обстріли неподалік Берестового, Покровського і Званівки та авіаційний удар в районі Покровського.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював райони Водяного, Авдіївки, Мар’їнки, Вугледара, Полтавки, Новоукраїнського, Новосілки та Оріхова. Завдав авіаційних ударів по позиціях ЗСУ поблизу Авдіївки та Щербаків. Намагався вести штурмові дії у районі Павлівки, але успіху не мав, тож відійшов.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку ворог тримає оборону раніше зайнятих позицій і обстрілює із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони міста Харків, а також населених пунктів Питомник, Українка, Перемога, Дементіївка, Прудянка, Коробочкине та Рубіжне.

На Слов’янському напрямку окупанти перегруповуються та обороняються. Здійснюють обстріли із артилерії різних калібрів в районах Мазанівки, Дібрівного та Краснопілля.

На Краматорському напрямку ворог активних бойових дій не проводив, але обстрілював українські позиції із артилерії.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує систематично обстрілювати цивільну і військову інфраструктуру та проводить перегрупування військ. Завдав ракетно-авіаційних ударів в районах Князівки, Потьомкиного і Березнегуватого. Вів повітряну розвідку. Продовжує зберігатися загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

На Сіверському напрямку без особливих змін.

Що відбувається на білоруському кордоні

У готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі досі перебувають у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. За наявною у Генштабі інформацією, військові комісаріати цих областей вивчають можливості проведення прихованої мобілізації населення.

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