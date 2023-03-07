Захисники збили ворожий Су-25, поліклініка Луганська стала казармою: головне з Генштабу

Українські воїни, ризикуючи власним життям, героїчно захищають країну від російських загарбників. Водночас окупанти продовжують вести наступальні дії та обстрілюють українські території.

Про актуальну ситуацію на фронті повідомили у Генштабі ЗСУ, передає 24 Канал. Лише минулої доби українські захисники відбили понад 140 атак противника на різних напрямках.

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Що відомо про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, противник продовжує активно вести наступальні дії на 5 напрямках. Мовиться про Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Шахтарський напрямки.

Росіяни за минулу добу завдали загалом 50 авіаційних та 5 ракетних ударів. Зокрема загарбники випустили по Україні 11 БпЛА типу Шахед-136, 9 з яких збили українські воїни.

Крім того, окупанти здійснили 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. У тому числі по мирних населених пунктах.

Загроза завдання ракетних ударів залишається високоймовірною по всій території України,

– зазначили у зведенні.

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Окупанти проводять примусову паспортизацію, а у Луганську зробили з поліклініки казарму

Російські загарбники посилюють тиск на жителів Запорізької області, щоб ті брали російські паспорти. Зокрема у деяких населених пунктах з 1 січня люди, що не мають паспорту країни-агресорки, не можуть отримати грошових виплат, у тому числі зарплату.

Усі розрахунки окупанти змушують здійснювати виключно через картки російських банків. Водночас у тимчасово окупованому Луганську вороги вирішили використовувати частину міської поліклініки як казарму. Це вони роблять, ймовірно, для того, щоб убезпечити окупантів від уражень ЗСУ.

До приміщення вже завезені двоярусні ліжка для особового складу. В той же час, керівництво медичного закладу має вирішити низку питань щодо розміщення персоналу та прийому пацієнтів,

– зазначили у Генштабі.

Росіяни продовжують зазнавати суттєвих втрат у техніці та особовому складі

Українська авіація за минулу добу 15 разів вдарила по позиціях загарбників та уразила зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції. Окрім Shahed-136 захисники також ліквідували ворожий літак Су-25 та ще 8 дронів різних типів.

Ракетні війська та артилерія поцілили в пункт управління та 8 районів зосередження противника. На додачу, воїни влучили у 2 ППО ворога, артилерійський підрозділ на вогневих позиціях, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію окупантів.