У Генштабі назвали мету підриву росіянами ГЕС і розповіли про знищений Су-25 ворога

Україна продовжує протистояти російській агресії. У Генштабі розповіли про те, що відбувається на фронті, а також пояснили, для чого росіяни підірвали Каховську ГЕС.

У традиційному ранковому зведенні Генштаб звернув увагу на те, що на Донбасі зафіксували понад 30 бойових зіткнень. Російські загарбники продовжують зосереджувати там свої основні зусилля у прагненні вийти на адміністративні межі Донеччини та Луганщини.

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Яка ситуація на напрямках

Лиманський. Упродовж минулої доби російські загарбники вели наступальні дії у районах Кремінної, Білогорівки на Луганщині та Берестового на Донеччині. Успіхів досягнути ворогові не вдалося.

Упродовж минулої доби російські загарбники вели наступальні дії у районах Кремінної, Білогорівки на Луганщині та Берестового на Донеччині. Успіхів досягнути ворогові не вдалося. Бахмутський. Наступальні дії зафіксували у напрямку Кліщіївки, але і там без результатів.

Наступальні дії зафіксували у напрямку Кліщіївки, але і там без результатів. Авдіївський. За минулу добу там не фіксували наступальних дій з боку ворога.

За минулу добу там не фіксували наступальних дій з боку ворога. Мар'їнський. Там наші захисники відбили всі 13 атак у районі Мар'їнки.

Там наші захисники відбили всі 13 атак у районі Мар'їнки. Запорізький і Херсонський. Окупанти продовжують вести там оборонні дії.

Власне, підрив Каховської ГЕС має дотичність до оборони з боку ворога. За даними Генштабу, росіяни підірвали її для того, щоб не допустити просування наших військових. На жаль, теракт став причиною того, що близько 80 населених пунктів – у зоні підтоплення.

За цим посиланням ви можете дізнатися всю найактуальнішу інформацію про підрив Каховської ГЕС.

Ворог не лише наступає на низці напрямків, а й продовжує зазнавати втрат. Про них у Генштабі також розповіли.

ЗСУ продовжують знищувати ворога

За минулу добу авіація сил оборони завдала 17 ударів по районах скупчення живої сили ворога. Також 4 удари були по зенітно-ракетних комплексах.

Крім того, впродовж 6 червня знищили російський штурмовик Су-25, а також 4 розвідувальні БпЛА.

Але це ще не все. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: