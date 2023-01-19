Влучні удари ЗСУ та десятки поранених мобілізованих з окупованої Луганщини: головне від Генштабу
Джерело:Генштаб ЗСУ
Окупанти не полишають спроб захопити всю Донецьку область. Вони кидають у бій мобілізованих, а ті, своєю чергою, зазнають поранень. Тим часом ЗСУ завдають влучних ударів.
За добу росіяни завдали 4 ракетних удари, 2 з яких – по цивільній інфраструктурі Матвіївки Запорізької області. Також окупанти 15 разів били з авіації та 30 разів обстрілювали з реактивних систем залпового вогню.
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У Генштабі ЗСУ попередили, що небезпека авіаційних та ракетних ударів окупантів є на всій території України.
Загрози наступу з Півночі немає
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника наразі немає. Однак в Білорусі тривають спільні навчання повітряно-космічних сил Росії та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Білорусі.
Однак окупанти продовжують обстрілювати Чернігівщину та Сумщину. Зокрема, вони вдарили з артилерії по районах населених пунктів:
- Бучків Чернігівської області;
- Попівки – Сумської;
- Алісівки, Стрілечої, Зеленого, Тернової, Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Волохівки, Чугунівки, Новомлинська, Дворічної та Куп’янська на Харківщині.
Десятки поранених мобілізованих на Луганщині
Загарбники мають шалені втрати у живій силі. У Новосвітлівці на Луганщині, в місцевій лікарні перебувають понад 200 поранених. Це нещодавно мобілізовані жителі тимчасово окупованих територій Луганської області.
Українська авіація завдала 21 удар по районах зосередження ворога та 6 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Ракетники і артилеристи уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів.
Обстріли на лінії фронту
- На Куп'янському напрямку росіяни обстріляли райони населених пунктів Курилівка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове і Першотравневе Харківської області, а також Новоселівське на Луганщині.
- На Лиманському напрямку ворог обстріляв із усіх наявних вогневих засобів райони Новоєгорівки, Площанки, Невського, Червонопопівки, Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області.
- На Бахмутському напрямку під вогонь потрапили Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Залізне та Веселе Донецької області.
- На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Костянтинівка, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.
- На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всіх типів артилерії по районах населених пунктів Микільські Дачі, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка і Нескучне Донецької області.
- На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Малинівка на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки і Кам’янське на Запоріжжі.
- На Херсонському напрямку окупанти обстріляли Новоолександрівку, Гаврилівку, Качкарівку, Милове, Республіканець, Одрадокам’янку, Іванівку, Молодіжне, Інженерне, Антонівку та Херсон.