Влучні удари ЗСУ та десятки поранених мобілізованих з окупованої Луганщини: головне від Генштабу

Окупанти не полишають спроб захопити всю Донецьку область. Вони кидають у бій мобілізованих, а ті, своєю чергою, зазнають поранень. Тим часом ЗСУ завдають влучних ударів.

За добу росіяни завдали 4 ракетних удари, 2 з яких – по цивільній інфраструктурі Матвіївки Запорізької області. Також окупанти 15 разів били з авіації та 30 разів обстрілювали з реактивних систем залпового вогню.

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У Генштабі ЗСУ попередили, що небезпека авіаційних та ракетних ударів окупантів є на всій території України.

Загрози наступу з Півночі немає

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника наразі немає. Однак в Білорусі тривають спільні навчання повітряно-космічних сил Росії та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Білорусі.

Однак окупанти продовжують обстрілювати Чернігівщину та Сумщину. Зокрема, вони вдарили з артилерії по районах населених пунктів:

Бучків Чернігівської області;

Попівки – Сумської;

Алісівки, Стрілечої, Зеленого, Тернової, Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Волохівки, Чугунівки, Новомлинська, Дворічної та Куп’янська на Харківщині.

Десятки поранених мобілізованих на Луганщині

Загарбники мають шалені втрати у живій силі. У Новосвітлівці на Луганщині, в місцевій лікарні перебувають понад 200 поранених. Це нещодавно мобілізовані жителі тимчасово окупованих територій Луганської області.

Українська авіація завдала 21 удар по районах зосередження ворога та 6 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Ракетники і артилеристи уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів.

Обстріли на лінії фронту