ЗСУ знищують війська РФ на Суджанському та Харківському напрямках: огляд фронту та карти ISW
- Українські війська успішно відбивають російські атаки на Суджанському, Харківському та інших напрямках, знищуючи техніку та живу силу ворога.
- ЗСУ завдали ударів по нафтопереробним заводам у Росії, підвищуючи напругу на окупованих територіях.
- Інститут вивчення війни надає оновлені карти боїв та аналіз ситуації на фронтах станом на 4 березня 2025 року.
Вибухи на нафтопереробних заводах у Росії та успішні контратаки ЗСУ на Півночі підкреслюють постійну напругу на фронті. Українські війська продовжують давати відсіч ворогу.
Аналіз та висновки ISW публікує 24 Канал, додаючи й оновлені карти боїв. Звіт охоплює події за 4 березня 2025 року.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії за 4 березня
- Росіяни намагаються прорватися у напрямку Суджі, однак їхні атаки в районах Малої Локні, Лебедівки та Гуєво зазнали невдачі.
- Українські захисники успішно контратакують, а українські Повітряні сили завдали точного удару по базі окупантів у Троїцькому – знищено до 30 російських військових.
- Ворог на Сумському напрямку спробував наступ у районі Журавки, але безуспішно. Пропагандисти Кремля розганяють фейки про захоплення Новенького, хоча підтверджень цьому немає.
- На Харківському напрямку ЗСУ тримають оборону поблизу Вовчанська та Липців. Росіяни заявляють про "успіхи" у Вовчанську, але українські воїни контролюють ситуацію.
- Російські окупанти посилили атаки в районі Борової, але всі їхні спроби прориву розбито. Ворог заявляє про нібито "успіхи" біля Загризового.
- Росіяни штурмують Лиманський напрямок, зокрема, Новолюбівку, Колодязі та Ямполівку, але без значних просувань. Окупанти бояться втратити бронетехніку, тому йдуть у бій малими групами.
Бойові дії в Україні та Росії за 4 березня / Карти ISW
- Окупанти не припиняють спроб оточення Часового Яру, але зазнають втрат у районах Ступочок та Предтечиного. Ворог використовує техніку для доставки "гарматного м’яса".
- На Торецькому напрямку ворог атакував у районах Кримського та Дачного, але ЗСУ відбили всі спроби прориву.
- Українські військові просунулися вперед на Покровському напрямку і зміцнюють свої позиції на південному сході Удачного.
- Окупанти безуспішно штурмують Курахове, використовуючи артилерію. Однак українські захисники тримають оборону.
- На заході Запорізької області ворог активізувався. Російські війська продовжують наступальні дії в районі Нестерянки, Степового та Кам'янського.
- Українські війська продовжують нищити окупантів на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Українська артилерія тримає їх під контролем.
- ЗСУ завдали ударів по території Росії. Зокрема, по нафтопереробним заводам у Ростовській і Самарській областях.
Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зауважив, що українські війська продовжують успішно відбивати російські атаки. ЗСУ знищують техніку та живу силу ворога, успішно контратакуючи в районах Суджі, Вовчанська та Липців, а також утримують оборону на ключових точках, таких як Борове та Лиман. Водночас українські удари по нафтопереробним заводам у Росії підвищують напругу на окупованих територіях, демонструючи високий рівень активності ЗСУ.