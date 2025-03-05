ЗСУ знищують війська РФ на Суджанському та Харківському напрямках: огляд фронту та карти ISW

Вибухи на нафтопереробних заводах у Росії та успішні контратаки ЗСУ на Півночі підкреслюють постійну напругу на фронті. Українські війська продовжують давати відсіч ворогу.

Аналіз та висновки ISW публікує 24 Канал, додаючи й оновлені карти боїв. Звіт охоплює події за 4 березня 2025 року.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії за 4 березня

Росіяни намагаються прорватися у напрямку Суджі , однак їхні атаки в районах Малої Локні, Лебедівки та Гуєво зазнали невдачі.

, однак їхні атаки в районах Малої Локні, Лебедівки та Гуєво зазнали невдачі. Українські захисники успішно контратакують, а українські Повітряні сили завдали точного удару по базі окупантів у Троїцькому – знищено до 30 російських військових.

– знищено до 30 російських військових. Ворог на Сумському напрямку спробував наступ у районі Журавки, але безуспішно. Пропагандисти Кремля розганяють фейки про захоплення Новенького, хоча підтверджень цьому немає.

напрямку спробував наступ у районі Журавки, але безуспішно. Пропагандисти Кремля розганяють фейки про захоплення Новенького, хоча підтверджень цьому немає. На Харківському напрямку ЗСУ тримають оборону поблизу Вовчанська та Липців. Росіяни заявляють про "успіхи" у Вовчанську, але українські воїни контролюють ситуацію.

напрямку ЗСУ тримають оборону поблизу Вовчанська та Липців. Росіяни заявляють про "успіхи" у Вовчанську, але українські воїни контролюють ситуацію. Російські окупанти посилили атаки в районі Борової , але всі їхні спроби прориву розбито. Ворог заявляє про нібито "успіхи" біля Загризового.

, але всі їхні спроби прориву розбито. Ворог заявляє про нібито "успіхи" біля Загризового. Росіяни штурмують Лиманський напрямок, зокрема, Новолюбівку, Колодязі та Ямполівку, але без значних просувань. Окупанти бояться втратити бронетехніку, тому йдуть у бій малими групами.

Бойові дії в Україні та Росії за 4 березня / Карти ISW

Окупанти не припиняють спроб оточення Часового Яру , але зазнають втрат у районах Ступочок та Предтечиного. Ворог використовує техніку для доставки "гарматного м’яса".

, але зазнають втрат у районах Ступочок та Предтечиного. Ворог використовує техніку для доставки "гарматного м’яса". На Торецькому напрямку ворог атакував у районах Кримського та Дачного, але ЗСУ відбили всі спроби прориву.

напрямку ворог атакував у районах Кримського та Дачного, але ЗСУ відбили всі спроби прориву. Українські військові просунулися вперед на Покровському напрямку і зміцнюють свої позиції на південному сході Удачного.

напрямку і зміцнюють свої позиції на південному сході Удачного. Окупанти безуспішно штурмують Курахове , використовуючи артилерію. Однак українські захисники тримають оборону.

, використовуючи артилерію. Однак українські захисники тримають оборону. На заході Запорізької області ворог активізувався. Російські війська продовжують наступальні дії в районі Нестерянки, Степового та Кам'янського.

ворог активізувався. Російські війська продовжують наступальні дії в районі Нестерянки, Степового та Кам'янського. Українські війська продовжують нищити окупантів на лівому березі Дніпра на Херсонщині . Українська артилерія тримає їх під контролем.

. Українська артилерія тримає їх під контролем. ЗСУ завдали ударів по території Росії. Зокрема, по нафтопереробним заводам у Ростовській і Самарській областях.

Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зауважив, що українські війська продовжують успішно відбивати російські атаки. ЗСУ знищують техніку та живу силу ворога, успішно контратакуючи в районах Суджі, Вовчанська та Липців, а також утримують оборону на ключових точках, таких як Борове та Лиман. Водночас українські удари по нафтопереробним заводам у Росії підвищують напругу на окупованих територіях, демонструючи високий рівень активності ЗСУ.