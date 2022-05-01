"Звернення до Путіна та теракти": Росія готує провокації у Придністров'ї на травневі свята

У невизнаному Придністров'ї надрукували газету, датовану 2 травням, в якій повідомляють про теракти з великою кількістю жертв. Звинуватити у цьому хочуть Україну.

Звернення до Путіна

У розвідці зазначили, що основний матеріал газети – "Офіційне звернення жителів "ПМР" до Путіна". У ньому вони нібито просять "залучити збройні сили "ПМР" в діях армії Росії".

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Мобілізаційні пункти для цього відкриють на території Росії, там будуть набирати добровольців в армію Придністров’я. Таким чином Кремль намагається легалізувати тисячі своїх військових, які здійснюватимуть провокації з території "ПМР".



Екземпляр "екстреної газети", яку планують видати в Придністров'ї / Фото з соцмереж

Теракти в Придністров'ї

У газеті також надрукували кілька пропагандистських матеріалів про "криваві теракти, які звалились на придністровців на травневі свята, десятки вбитих, включаючи дітей, літніх людей та жінок". Оскільки газету надрукували ще до травневих свят, можна зробити висновок, що російська влада планує низку терактів, щоб залякати місцеве населення та налаштувати проти України.

Статті в газеті містять купу штампів, які використовує російська пропаганда.

Можливості уникнути великої війни у придністровців більше немає. Київ і його натовські куратори вже винесли свій вирок, вже узгодили всі свої дії з Кишиневом і Бухарестом,

– пишуть пропагандисти в статті.

Мобілізація

Також газета закликає іноземців вступати в армію "ПМР".

"Окрім Росії, мобілізаційні пункти розгортаються в "ЛНР", "ДНР", Абхазії та САР. Вступити в лави нашої армії можуть громадяни й інших країн. Для цього їм достатньо приїхати в країни де є такі мобілізаційні пункти", – йдеться в статті.

У розвідці зробили висновок, що такими діями керівництво Росії може готувати новий плацдарм агресії проти України та підґрунтя для "офіційної" окупації частини Молдови.

Головний редактор газети "Придністров'я" спростовує, що це випуск його газети, називаючи це фейком. За його словами, дизайн газети не такий і наступний випуск видання має вийти 5 травня.

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