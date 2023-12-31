Новорічне привітання Володимира Зеленського з 2024 роком: дивіться відео

31 грудня, в останні хвилини 2023 року, Володимир Зеленський звернувся до українців. У своєму новорічному привітанні глава держави підбив підсумки року, що минув, другого року повномасштабної війни проти Росії.

Традиційно в останні хвилини перед Новим роком українці зібралися перед екранами, щоб подивитися відеопривітання президента. До вашої уваги відео звернення, а також основні тези глави держави Володимира Зеленського.

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Головне з новорічного привітання президента

Привітання Володимира Зеленського з Новим 2024 роком: дивіться відео

Дорогий народе, дорога Україна! Зовсім скоро закінчується 2023 рік. Ще один рік нашої незалежності. Ще один рік нашої боротьби за Незалежність. Ще один рік війни. Війни за свою землю, за нашу свободу, один за одного,

– наголосив глава держави.

Він зазначив, що якщо спитати мільйони українців про те, яким був 2023 рік, можна буде отримати мільйони різних відповідей. Адже кожен пригадає щось своє, згадає когось свого.

"Але кожен знайде в цьому році щось спільне для всіх українців. Головний підсумок року, головний його здобуток. Україна стала сильніша. Українці стали сильніші. 676 днів тому усім нам було кинуто виклик. З усіх боків на нас летіли ракети, з усіх напрямків на нас сунула ворожа навала", – додав він.

Президент зазначив, що ми не знали, що нас очікує попереду. Мало хто тоді вірив, що ми виборемо 2023 рік, не кажучи вже про те, що ми вистоїмо у 2023. Нині ж зустрічаємо 2024.

Глава держави наголосив, що українці довели, що сильніші за холод і темряву. І що ми сильніші за відключення та блекаути. Що подолаємо будь-який дефіцит електроенергії, адже не маємо дефіциту стійкості та хоробрості.

Я хочу сказати дякую всім тим, завдяки кому в першу чергу це стало можливим. Всі наші Сили безпеки і оборони. Я пишаюсь кожним українським воїном. Допоки ви є, є Україна. Я знаю, як мужньо і героїчно ви вбороните нас весь цей час. Час важких, запеклих, щоденних боїв,

– наголосив він.

А з повним текстом новорічного привітання від Володимира Зеленського можна буде ознайомитися за цим посиланням.