Про "Азов" згадує навіть Путін, на нас рівняються, – "Редіс" про створення нового корпусу

У вівторок, 15 квітня, у межах реформи управління Сил оборони, на основі 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" створили нове оперативно-тактичне з'єднання – 1-й корпус НГУ "Азов". Його очолив полковник Денис "Редіс" Прокопенко.

Командир формування опублікував звернення, де зазначив – "Азов" змінив обличчя української армії, увійшов у історію та продовжує творити її щодня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 1-й корпус НГУ "Азов".

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Що розповів Прокопенко

За словами "Редіса", "Азов" перший в Україні почав впроваджувати стандарти НАТО в підготовці особового складу, організації роботи штабів, планування операцій та управління військами в ході ведення бойових дій, адаптувавши їх до реалій сучасної війни.

Окрім того, в "Азові" першими почали робити акцент на відпрацюванні тактичної медицини за західними протоколами, перелили кров пораненому бійцю на полі бою, створили службу супроводу й систему рекрутингу, яка відповідає нинішнім потребам, розбудували ефективну волонтерську мережу, що підтримує підрозділи.

Противник заявляв, що знищив нас, але "Азов" став ще сильнішим. Навіть кремлівський диктатор у своїх промовах, говорячи про українську армію, згадує саме "Азов". На "Азов" рівняються, з нього беруть приклад, його досвід та підходи переймають, на нього прагнуть бути схожими,

– розповів "Редіс".

Звернення командирів 1-го корпусу НГУ "Азов": дивіться відео

Прокопенко зазначає, що українське військо – це могутня сила, професіонали високого рівня, які здатні робити неможливе. Операції, сплановані офіцерами та проведені бійцями "Азову", розбирають у кращих військових академіях світу.

Звитяга, мужність та професіоналізм азовців знані далеко за межами України,

– підкреслив командир.

Нагадаємо, у складі 1-го корпусу НГУ "Азов" відтепер: