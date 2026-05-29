У США закликали Росію до миру та діалогу: Київ наполягає тиснути на Москву та Мінськ

Заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс під час засідання Ради Безпеки закликала Росію припинити атаки на Україну та погодитися на повне припинення вогню. Вона наголосила, що подальші удари лише загострюють війну, а дипломатія залишається єдиним шляхом до миру.

Вона заявила про це під час виступу в Нью-Йорку 28 травня, передає Суспільне.

США звернулись до Росії

Брюс наголосила, що Штати застерігають Росію від систематичних атак на Київ, оскільки це підвищує напругу в регіоні та ускладнює досягнення миру. Разом із тим вона відзначила стурбованість порушенням міжнародного права щодо безпеки дипломатичних місій та їхнього персоналу.

За словами заступниці постпреда США, дипломатія та переговори залишаються єдиним шляхом до тривалого миру, а погрози й агресивна риторика не сприяють врегулюванню війни.

Війна між Росією та Україною може завершитися шляхом переговорів. Альтернативою є ескалація насильства, яка вийде з-під контролю. Війна має припинитися,

– сказала вона.

Брюс закликала Росію припинити війну, наголосивши, що міжнародна спільнота має сприяти виходу з цього замкненого кола. Вона також зазначила, що Вашингтон і надалі закликає обидві сторони до чесних переговорів заради миру.

Україна в ООН закликала посилити тиск на Росію та Білорусь

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник попередив про ризик глибшої участі Білорусі у війни Росії проти України та наголосив на необхідності посилення санкцій проти Москви та Мінська.

Ми уважно моніторимо дії Росії, спрямовані на подальше втягнення Білорусі в агресію проти України,

– сказав Мельник.

За його словами, режим Олександра Лукашенка "фактично відмовився від власного суверенітету", надавши Росії можливість використовувати білоруську територію, військові об'єкти та повітряний простір для ведення війни проти України.

Кремль посилює тиск на Мінськ через мобілізаційні заходи, розміщення сучасних ракетних систем і навчань, пов'язаних з ядерною зброєю. Дипломат назвав це безпрецедентною загрозою для України та всієї європейської безпеки.

Водночас українська сторона висловила сподівання, що Білорусь не вступить у війну безпосередньо, проте готова реагувати на новий наступ з півночі.

Будь-яка атака з півночі отримає негайну і рішучу відповідь,

– сказав Мельник.

Під час засідання Київ звернувся до Ради Безпеки ООН та міжнародних партнерів із закликом посилити тиск на Росію і Білорусь, щоб запобігти подальшій ескалації. Окрім того, Мельник наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії після одного з наймасштабніших ударів по Києву від початку повномасштабної війни.

Кожна лазівка, що залишається відкритою, кожна невиконана санкція та кожне джерело доходу, яке залишається недоторканим, дозволяють Кремлю продовжувати свою агресивну війну,

– сказав дипломат.

Мельник також повідомив, що на атаку на Україну в ніч проти 24 травня Росія витратила 360 мільйонів доларів.

"Ці кошти могли б піти на будівництво шкіл, лікарень або систем водовідведення в самій Росії. Натомість Путін інвестує сотні мільйонів у ракети, які руйнують овочеві ринки, кав'ярні та житлові будинки в Києві", – додав він.

Мельник також звинуватив Росію у спробах створити "міф про власну жертовність" і виправдати нові удари по Україні через дезінформацію та пропаганду.

Крім того, українська сторона закликала партнерів збільшити допомогу у сфері протиповітряної оборони. Дипломат закликав Радбез ухвалити резолюцію про негайне й безумовне припинення вогню та порушив питання про позбавлення Росії права постійного членства в Раді Безпеки ООН.

Нагадаємо, Радбез ООН скликав зустріч через масований російський обстріл Києва 24 травня.

Тієї ночі російські війська випустили по мирних українських містах 90 ракет та 600 БпЛА різних типів. Водночас українські системи ППО зуміли ліквідувати чи знешкодити 55 ракет та 549 дронів. Під прицілом опинився Київ. У столиці зафіксовано руйнування у низці районів, також є загиблі й понад 90 поранених.