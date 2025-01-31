31 січня 2025, 21:18
Ми готуємо важливі переговори з Європою та США, – Зеленський
Увечері 31 січня президент Володимир Зеленський вкотре звернувся до українського народу. Зокрема, український лідер заявив, що наразі його команда готує важливі для України переговори з Європою та США.
Зеленський також повідомив про те, що він провів нараду з міжнародниками. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на звернення глави держави.
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Що заявив Зеленський у вечірньому зверненні
У своєму зверненні український президент згадав про важливі перемовини з Європою та Сполученими Штатами. За його словами, наразі Україні та її союзникам потрібні зустрічі, спільний погляд та сильні рішення заради надійного миру.
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