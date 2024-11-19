Путін не цінує правила, – Зеленський звернувся до Європарламенту після 1 000 днів великої війни

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників спеціальної сесії Європейського парламенту з нагоди тисячного дня від початку повномасштабного вторгнення Росії. У своїй промові він закликав європейських партнерів посилювати тиск на Росію, щоб наблизити завершення війни.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського. Він наголосив, що об'єднана Європа все ще залишається сильнішою за Путіна навіть з Північною Кореєю на своєму боці.

Дивіться також Україна не відмовиться від прав на всю свою територію, – Зеленський

Яким було звернення Зеленського до Європарламенту

Український лідер закликав Європу не забувати про те, як багато вона може досягти.

"Якщо ми змогли не лише зупинити Путіна від окупації України, але й відстояти європейські цінності, то разом ми здатні змусити Росію укласти справедливу мирну угоду. Це те, чого ми хочемо найбільше", – заявив він.

Президент зауважив, що Україна вже пропонувала мирну формулу два роки тому, і тоді одним із найбільших її прихильників був Європейський парламент. Він закликав європейські країни не боятися посилювати протидію російській агресії. За його словами, Москва вже ввела 11 тисяч військових з Північної Кореї, а цей контингент може зрости до 100 тисяч.

"Коли деякі європейські лідери думають, наприклад, про перемогу на виборах у своїй країні, Путін зосереджений на перемозі у війні. Він не зупиниться, якщо його не зупинити, і що більше часу він матиме, то більше зростатиме в силі", – зауважив український лідер.

Зеленський підкреслив, що без суттєвих втрат на російській території – зруйнованих складів боєприпасів, порушеної військової логістики, знищених авіабаз і обмеження виробництва ракет та безпілотників – Москва не буде готова до змістовних переговорів.

Путін не цінує ані людей, ані правила – він цінує лише гроші й владу. І це те, що ми повинні відібрати в нього, щоб відновити мир,

– наголосив президент.

Він зазначив, що навіть з Північною Кореєю на своєму боці Путін залишається слабшим, ніж об'єднана Європа.