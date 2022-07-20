росія випробовує проти України все те, що можна застосувати проти Європи, – Зеленський

Наразі російські окупаційні війська та їхнє керівництво випробовують проти України всі методи, які можуть бути використані проти Європи. Тому після запровадження сьомого пакету санкцій потрібно готувати вже восьмий.

Такий заклик зробив 20 липня президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення.

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росія випробовує на Україні все

Зеленський наголосив, що звернення України до партнерів щодо певних прохань базується на нашому досвіді. Річ у тім, що росія випробовує на Україні все те, що може застосувати проти інших країн Європи.

Президент навів приклад, що все почалося з газових воєн, а закінчилося повномасштабним вторгненням, ракетним терором і спаленими містами. Аби це не повторилось, потрібно забезпечити спільну перемогу над агресором.

Що швидше це буде зроблено, то менше збитків і страждань зазнають усі європейські родини, усі європейські країни,

– сказав президент.

Потрібно вже готувати восьмий пакет санкцій

Тому Зеленський наголосив, що після затвердження сьомого пакету санкцій, треба одразу починати працювати над восьмим.

Крім того, потрібно збільшити постачання сучасної зброї в Україну та забезпечити нашу державу ефективною протиповітряною обороною.

Звернення Володимира Зеленського за 20 липня: дивіться відео



