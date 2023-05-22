Усі міста мають отримати "повітряний щит", працюємо над цим, – Зеленський

Ввечері 22 травня Володимир Зеленський звернувся до українців. Він сказав, що Україна працює над тим, щоб зробити над нами "повітряний щит".

Ввечері 22 травня Володимир Зеленський записав звернення з потяга. Про що говорив президент читайте на 24 Канал.

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Звернення Зеленського за 22 травня

Глава держави розповів, що в Офісі Президента почали готувати найближчі тижні. Невдовзі Україна проведе нові переговори з партнерами, а у наших захисників з'явиться більше зброї.

Очікуємо нові зустрічі та переговори, поки більшою мірою – візити до нас, в нашу державу. Буде ще зброя для наших воїнів,

– заявив президент.

Також він в очікуванні саміту НАТО у Вільнюсі. За словами президента, українська сторона робить все, щоб рішення на саміті "було саме таким, яке спрацює".

Окремо глава держави виділив те, що Парламентська асамблея НАТО прийняла важливу декларацію. Альянс визнав, що те, що Росія вчиняє геноцид проти українців.

На додачу президент повідомив, що Україна готується до кількох проміжних безпекових заходів у країнах-сусідках, які нас найбільше підтримують.

І така наша інтенсивна зовнішня політика, різні нестандартні формати, максимум корисної уваги світу до України, до нашого захисту – будемо все це продовжувати. Щоразу більше результатів для України – ППО, артилерія, бронетехніка, снаряди, тренування – все це обов'язково,

– наголосив Зеленський.

Україна повинна отримати "повітряний щит"

Володимир Зеленський нагадав про обстріл, який росіяни організували в ніч на 22 травня. Сили ППО збили 25 "Шахідів" із 25 із 25. Президент подякував нашим захисникам і сказав, що це відмінний. Проте, на жаль, ракети вдалося збити не всі й були влучання. Тому Україна працює над тим, щоб отримати повноцінний "повітряний щит".

Вдалося збити частину ракет терористів, але, на жаль, не всі. На жаль, були влучання. Дніпро й Харків, Одеса та Львів, Київ і Запоріжжя – усі наші міста й громади мають отримати повноцінний "повітряний щит". Дуже активно працюємо над цим разом із партнерами,

– сказав президент.

Президент подякував захисникам

Нині президент окремо відзначив підрозділи ОСУВ "Хортиця", які перебувають на Бахмутському напрямку.

Найбільш стійкі та ефективні, найбільш результативні. 3-тя та 5-та окремі штурмові бригади, 80-та окрема десантно-штурмова бригада, 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр", 214-й окремий батальйон спеціального призначення… Дякую вам, воїни! Це Бахмутський напрямок, це надзвичайна сила наших людей,

– сказав Зеленський.

Звернення Зеленського за 22 травня: дивіться відео