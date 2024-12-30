Новорічне звернення Володимира Зеленського: де і коли дивитися – список трансляцій

30 грудня 2024, 18:40
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Автор: Владислав Кравцов

Володимир Зеленський 31 грудня в останні хвилини 2024 року традиційно звернеться до українців з нагоди Нового року. Звернення транслюватимуть по українських телеканалах та на офіційних сторінках президента України.

Варто зазначити, що це буде також і 1042-й день повномасштабної війни Росії проти України. Коли та де можна подивитися новорічне звернення президента Володимира Зеленського – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Де подивитися звернення Зеленського у Новий рік

Українські телеканали транслюватимуть новорічне привітання президента Зеленського 31 грудня об 23:40.

Звернення українського глави покажуть в етері Національного телемарафону Єдині новини та на каналах, що беруть у ньому участь. Також відео транслюватимуть в етері низка каналів. 

Новорічне звернення президента України можна буде побачити в етерах:

  • Суспільного та регіональних каналів Суспільного;
  • 1+1 Україна;
  • 2+2;
  • НТН;
  • Нового каналу;
  • Еспресо.

Також привітання президента Зеленського з новим 2025 роком буде транслюватися через офіційні акаунти в соціальних мережах:

Новорічне привітання президента України у текстовому варіанті можна буде також прочитати на сайті 24 Каналу, а саму трансляцію подивитися на ютубі 24 Каналу, а також у телеграм-каналі.