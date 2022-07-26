Це відзнака для всіх наших героїв, – Зеленський про високі нагороди від Британії та Нідерландів
У Нідерландах 26 липня відзначили народ України важливою нагородою. Також у цей день нашому президенту вручили Премію Вінстона Черчилля за лідерство.
Однак Володимир Зеленський наголосив, що дві цих нагороди є заслугою наших воїнів. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його вечірнє звернення.
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Які нагороди вручили 26 липня
Перша подія, яку згадав президент, була церемонія нагородження Премією Вінстона Черчилля за лідерство. Вона відбувалася в Лондоні за участю прем'єр-міністра Бориса Джонсона.
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Вважаю, що це відзнака усім нашим героям, усім нашим людям, усім нам, хто кожен на своєму рівні протистоїть тиранії. І для мене було справді честю приймати цю премію,
– сказав глава держави.
Щодо Нідерландів, то там український народ відзначили ще однією нагородою – спеціальною Нагородою нідерландської незалежності. Від імені всіх українців її отримував наш посол. "Зокрема й ці знакові речі відображають кардинальні зміни у ставленні до України, які відбулись у світі. Наша сміливість справді надихає всі вільні нації та загалом спільноту демократичних держав", – зазначив президент. Він додав, що ще більше буде надихати наша перемога у цій війні.
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