Дронів буде більше, – Зеленський у зверненні анонсував виділення грошей на оборону

Володимир Зеленський записав традиційне щоденне звернення до українців. Однією з тем став бюджет на 2024 рік.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром фінансів Сергієм Марченком. Вони обговорювали бюджет наступного року.

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Які пріоритети у бюджеті

Голова держави назвав оборону та безпеку першим пріоритетом бюджету. Адже захист України та українців – це головне. За словами президента, у 2024 році фінансування оборони та безпеки буде щонайменше на рівні цього року. Мовиться щонайменше про 600 мільярдів гривень.

Причому й на купівлю того, що необхідно за кордоном, і на українське виробництво. Плюс майже 100 мільярдів гривень цілеспрямовано – на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, та на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати. Я буду все це підтримувати,

– пояснив президент.

Що очікує наш ОПК наступного року

Зеленський повідомив, що у 2024 році держава додасть значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс. А саме на виробництво зброї в Україні та на дрони.

Причому й на купівлю того, що необхідно за кордоном, і на українське виробництво. Плюс майже 100 мільярдів гривень цілеспрямовано – на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, та на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати. Я буду все це підтримувати,

– пояснив президент.

Бюджет матиме окремі пріоритети

Голова держави повідомив, що підтримка ветеранів йтиме окремим пріоритетом у бюджеті. Соціальним видаткам теж збережуть пріоритет. Мова йде про щонайменше 469 мільярдів гривень.

Зеленський пообіцяв, що система охорони здоров’я отримає додаткові кошти. Це щонайменше плюс 24 мільярди до видатків цього року. Система освіти теж отримає "плюс". Буде приділено увагу підтримці вчителів та викладачів.

Закладаємо необхідні кошти на цифровізацію, включно з нашою "Мрією" – новим інструментом для дітей, батьків, вчителів, який ми вже попередньо представили. Наступного року "Мрія" має запрацювати на повну й стати доступною українцям у кожному куточку світу!

– заявив український лідер.

За його словами, також буде суттєва індексація пенсій. Вона запланована на березень.

Економіку України простимулюють

Голова держави заявив, що бюджет матиме важливий економічний акцент. У цього додадуть стимулювання економіки. А саме виробництв, робочих місць, інвестицій, щоб країна могла швидше відновитись.

Урядовці представлять деталі такого стимулювання. Це й те, що стосується підключення до електромереж для інвесторів, і продовження грантових програм, іпотечних програм, розвиток українських індустріальних парків,

– зазначив він.

Також Зеленський доручив Шмигалю підготувати основу для того, щоб у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні.

Звернення Зеленського за 13 вересня: дивіться відео

Україна має працювати на перемогу

Під час звернення президент наголосив, що абсолютно всі елементи державної роботи мають бути налаштовані так, щоб українці могли окреслити час завершення війни. За його словами, наша зброя, економіка, соціальні функції держави, державний функціонал (передусім цифровий) та співпраця з партнерами є інструментами для наближення перемоги України над Росією.

Крім цього Зеленський повідомив, що 13 вересня провів ще кілька нарад. Одна присвячена інтеграції України в ЄС та НАТО, інша – підготовці перемовин з різними партнерами (від G7 до Глобального Півдня). Також була розмова у Військовому кабінеті, однак голова держави не став вдаватися до подробиць. Він лише запевнив, що деталі, про які зараз не можна говорити, будуть дуже результативними у російсько-українській війні.

А ще президент подякував нашим захисникам та захисницям. Особливо він виділив 13 вересня українських пілотів та наголосив, що всі ними пишаються. Також Зеленський подякував кожному та кожній, хто тренує наших бійців, виробляє для України зброю та знаходить у світі все, чого потребує наша держава.