Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія готує новий масований ракетний і дроновий удар по Україні. Він закликав усіх бути обережними.

Про це Володимир Зеленський повідомив у щоденному зверненні.

Що сказав Зеленський?

Зеленський попередив, що найближчими днями може бути нова масована ракетна атака ворога. В разі загрози потрібно негайно йти в укриття.

Цими днями звертайте увагу на сигнали ракетної небезпеки. Нехай в Росії знають. Ми своє відновимо. І на кожен удар відповімо,

– сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна посилено працює над постачанням додаткових пакетів зброї. Сьогодні вже була зустріч у Києві з представниками однієї з країн, яка допомагає нашій державі. Там говорили також про захист критичної інфраструктури від дронів.

Президент подякував українським енергетикам та ремонтним бригадам за їхню надважливу працю. Вони кожного дня відновлюють інфраструктуру після російських атак, щоб люди мали тепло та світло.

У Дніпрі надзвичайно складно, у Павлограді, в інших громадах області. Наша Харківщина. Одеса та область. Сумщина, яка постійно під російськими обстрілами та під ударами. Донеччина. Миколаїв та область. Інші наші області. Всюди працюють команди для відновлення. Я хочу подякувати вам, подякувати вам усім,

– підкреслив Зеленський.

Також вже зараз готується наступний обмін полоненими. Є сподівання, що вдасться обміняти багато наших громадян.

Відносини з Угорщиною перезавантажують

Президент підкреслив, що зараз вдається перезавантажувати відносини з Угорщиною. Після зустрічі з прем'єр-міністром Петером Мадяром їхня країна приєдналася до коаліції держав, які готові працювати над поверненням українських дітей, які викрала Росія. Угорщина засуджує війну та усі воєнні злочини, які здійснила РФ.

Працюємо, щоб із Росії повертались українські діти. Ми готуємо нові такі кроки. Вже 54 країни в цій нашій гуманітарній коаліції. Це має значення, щоб російські злочини не забувались, і щоб відповідальність за них теж була, щоб діти, діти могли бути у своїй країні. Я дякую всім, хто з Україною! Обов’язково бережіть себе,

– наголосив Зеленський.

Додамо, раніше президент повідомляв, що Росія завершує підготовку до наступної масованої атаки. Розвідка попереджала, що під прицілом знову буде енергетика, логістика та об'єкти життєзабезпечення міст і громад.