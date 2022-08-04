"У традиціях НКВД": на Херсонщині окупанти вдають бійців ЗСУ і шукають партизанів

Партизани на Півдні продовжують завдавати клопотів росіянам. Розуміючи серйозність руху опору, загарбники вживають заходів для виявлення проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців.

Активно готуючись до псевдореферендуму, окупанти намагаються придушити українські настрої, застосовуючи при цьому методи НКВД. Про це 24 каналу розповіли власні джерела.

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росіяни вдають українських військових і шукають партизанів

У селі Козачі Лагері Херсонської області, що розташоване на березі Дніпра між обласним центром та Новою Каховкою, росіяни вдаються до застосування методів НКВД.

Окупанти приходять в оселі місцевих мешканців на світанку, вітаються українською мовою та вдають із себе бійців Збройних Сил України. Після цього спостерігають, як люди реагують та відповідають на привітання українською.

Саме так робили працівники НКВД на Заході України після Другої світової війни – ловили симпатиків УПА "на привітання",

– наголошує джерело.

Крім того, росіяни у Козачих Лагерях вдирались до будинків місцевих мешканців та забирали усіх чоловіків віком від 20 до 60 років. Окупанти вивозили їх у степ, погрожували та катували, випитували інформацію про партизанів та інші речі, які для них здавалися підозрілими.

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