Звичайна побутова річ, - мер Луцька відкинув "хіматаку" на центральний універмаг
Джерело:фейсбук Ігоря Поліщука
З центрального універмагу у Луцьку напередодні довелось евакуювати працівників та відвідувачів. Люди скаржились на погане самопочуття. Мер Луцька запевняє, що про жодну "хімічну атаку" не мовиться.
Про це Ігор Поліщук розповів у своєму звернення до лучан. Мер наголосив, що інформацію, що все безпечно, йому підтвердили у ДСНС.
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Це – звичайна побутова річ, – Поліщук
Це не є хімічною атакою, це звичайна побутова річ. В одному з магазинів дезінфікуючою речовиною обробляли одяг і була підвищена концентрація цієї речовини,
– пояснив мер.
Запах одразу поширився по магазину, розповів Поліщук, однак адміністрація відреагувала дуже швидко. Людей миттєво евакуювали.
Повітря у ЦУМі візьмуть на аналіз
1 квітня співробітники ДСНС та обласний лабораторний центр здійснять забори повітря та буде проведений аналіз. Вже після цього вирішать, чи можна буде відновити роботу.