Звичайна практика, – Монастирський про використання авіації ДСНС Єрмаком

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський прокоментував можливе використання керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком нібито для транспортування гостей на святкування свого ювілею. За словами керівника МВС, посадові особи можуть використовувати службову авіацію.

За словами Дениса Монастирського, використання службової авіації посадовцями, передбачене протоколом. Тому в тому, що Андрій Єрмак міг на гелікоптері літати в Карпати, керівник МВС вдає, що нічого не бачить.

Реакція Офісу Президента дивна, – Ткач про розслідування щодо ювілею Єрмака

Монастирський читав розслідування журналістів

Денис Монастирський заявив, що читав розслідування журналістів "Української правди" про святкування дня народження керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Керівник МВС переконаний, що в ОП надали вичерпні коментарі. Однак міністр запевнив, що навіть якби Єрмак використовував гелікоптер ДСНС, то в цьому б не було нічого протиправного.

Я прочитав відповідне журналістське розслідування, а всі інші коментарі були вичерпно надані Офісом Президента. Однак згідно з протоколами, це (відомча авіація — 24 канал) може використовуватися відповідними посадовими особами,

– заявив Монастирський.

Водночас в Офісі Президента заперечили інформацію щодо святкування Андрієм Єрмаком 50-річного ювілею в Карпатах.

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