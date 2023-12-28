Звідки намагаються втекти росіяни: оперативне зведення від Світана

В тимчасово окупованому Криму пізно ввечері 27 грудня пролунали вибухи в районі Севастопольської бухти. Як пишуть у кримських Телеграм-каналах, було приблизно 5 звуків "бавовни". Про її результати наразі невідомо.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив вибухи в Криму.

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Вибухи в Криму

На думку військового експерта, розуміння процесів у нас є. Вже зрозуміло, що зараз щодня й щоночі щось летітиме до Криму. Йде підготовка майбутнього поля бою на наступний рік. І стосується це саме Севастопольської бухти.

Росіяни наразі намагаються звідти втекти, згортають деякі служби. Ось зараз намагаються перевести спеціальну інженерну службу, яка заряджає "Калібри" в кораблі та у підводні човни,

– розповів Роман Світан.

Він додав, що зараз росіяни намагаються все зібрати, демонтувати та перекинути усю цю конструкцію в Новоросійськ. Адже тепер вони не мають де заряджатися. Якщо, наприклад, підводний човен підходить на перезаряджання "Калібрів", йому потрібно підійти й сплисти. Відповідно по ньому щось може прилетіти.

Тому зараз росіяни не використовують "Калібрів". Вони розуміють, що човен, який відстріляв "Калібри", треба тримати в бойовому стані. Заряджати потрібно відразу, тобто перезарядження має статися саме в районі Севастополя. Ось вони зараз намагаються все зібрати й перекинути у Новоросійськ, аби уникнути небезпеки.

Знищення ВДК "Новочеркаськ"

У ніч на 26 грудня Україна завдала удару крилатими ракетами по великому десантному кораблю ЧФ Росії "Новочеркаськ", який стояв у порту Феодосії.

За словами Світана, вибух був дуже потужний, адже там, напевно, було понад тисячу тонн вибухівки.

"Може, там зараз і більше буде пошкоджень. Тобто серйозне, правильне, грамотно виконане завдання, яке треба однозначно повторювати", – зазначив військовий експерт.

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