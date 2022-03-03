Звідси атакують Україну: оприлюднили супутникові фото аеродромів Росії та Білорусі

У мережі 3 березня оприлюднили супутникові фото трьох російських аеродромів, звідки найчастіше здійснюють обстрілювання України. На цих світлинах видно багато видів техніки окупантів.

Зображення зробила та оприлюднила приватна ізраїльська розвідувальна фірма ImageSat Intl. На них одразу також підписали ймовірні моделі помічених апаратів.

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Які літаки там приземлили

Слід зауважити, що техніки досить багато. Проте це явно не масштаби "лучшая армия в мире", яку зазвичай прославляють ворожі пропагандисти.

На російському аеропорту Шаталово в цей момент було 20 винищувачів. Із них змогли ідентифікувати:

два Су-24;

один Су-35;

два Су-26 або Су-30.



Аеродром Шаталово у Росії / Фото ImageSat Intl

У Мінську в окупантів стоїть 2 гелікоптери:

Мі-26 – великий вантажний;

Мі-8 – дводвигунний вертоліт



Аеродром окупантів у Мінську / Фото ImageSat Intl

На аеродромі в білоруських Барановичах розвідники вже нарахували трішки більше всього. Там були літаки:

МіГ-29;

Су-24;

Су-27;

Су-30;

Ан-24.



Білоруський аеродром Барановичі / Фото ImageSat Intl

Також у мінську виявили один військово-транспортний літак Іл-76. У нього турборакетні двигуни, які сконструювали в СРСР.



Один із літаків окупантів у Мінську / Фото ImageSat Intl

Але щодо великої кількості техніки можна не турбуватися, бо вона різко зменшується. Варто лише згадати, що серед українських захисників є легендарний льотчик Міг-29 – Привид Києва. Він самотужки вже збив понад 20 літаків окупантів. Завдяки цьому герою на українській землі трощилися такі моделі апаратів Росії:

Су – 35;

Су – 27;

МіГ – 29;

Су – 25.

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